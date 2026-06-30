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“১৫ বছরের নরক যন্ত্রণার চেয়ে ৫ বছরের সুখ ভালো!” সায়রা বানুর ‘কুল আন্টি’ কটাক্ষ উড়িয়ে লিভ-ইনের পক্ষে অনড় জিনাত

Zeenat Aman: ৭৪ বছরেও সুপার ‘কুল’! সায়রা বানুকে পরোক্ষ জবাব দিয়ে কেন বিয়ের আগে লিভ-ইনের পরামর্শ দিলেন জিনাত আমান?সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে সম্পর্কের নতুন সমীকরণ বোঝালেন জিনাত। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:11 PM IST
“১৫ বছরের নরক যন্ত্রণার চেয়ে ৫ বছরের সুখ ভালো!” সায়রা বানুর ‘কুল আন্টি’ কটাক্ষ উড়িয়ে লিভ-ইনের পক্ষে অনড় জিনাত
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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