/“১৫ বছরের নরক যন্ত্রণার চেয়ে ৫ বছরের সুখ ভালো!” সায়রা বানুর ‘কুল আন্টি’ কটাক্ষ উড়িয়ে লিভ-ইনের পক্ষে অনড় জিনাত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বয়স স্রেফ একটা সংখ্যা মাত্র! ৭৪ বছর বয়সে দাঁড়িয়েও নিজের প্রগতিশীল ও সাহসী চিন্তাভাবনা দিয়ে তরুণ প্রজন্মের আইকন হয়ে উঠেছেন জিনাত আমান। বিয়ের আগে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা উচিত— নিজের এই মন্তব্যের জন্য সায়রা বানুর মতো প্রবীণ অভিনেত্রীর তীব্র কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্রী জিনাত নন। এবার সায়রা বানুকে পরোক্ষ জবাব দিয়ে নিজের অবস্থানে আরও একবার অনড় থাকলেন ‘দম মারো দম’ অভিনেত্রী। একটি সাক্ষাৎকারে জিনাত আমান স্পষ্ট জানান, আইনি বন্ধনে জড়ানোর আগে পার্টনারের সঙ্গে মানসিক ও আবেগগত মিল কতটা, তা খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।
কী বললেন জিনাত?
বিয়ের আগে লিভ-ইনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে জিনাত বলেন, "আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আইনি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে নিজেদের সামঞ্জস্য বুঝে নেওয়া দরকার। আপনারা মানসিকভাবে কতটা এক হতে পারছেন, সন্তান মানুষ করার বিষয়ে কার কী চিন্তাভাবনা, কিংবা টাকা-পয়সা সামলানোর মানসিকতাই বা কেমন— এগুলো আগে জানা দরকার। যদি এর কোনওটাই না মেলে, তবে সেই সম্পর্কের মানে কী? ১৫ বছর ধরে একটা নরক যন্ত্রণার সংসারে থাকার চেয়ে ৫টা বছর আনন্দে কাটানো অনেক ভালো নয় কি? আমি অন্তত এটাই বিশ্বাস করি।" তিনি আরও যোগ করেন, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে দু'জনকেই মানিয়ে নিতে হয়, আপস করতে হয়। হানিমুন পিরিয়ড একরকম থাকে না, তাই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত দু'জনকেই খাটতে হয়।
সায়রা বানুর কটাক্ষ ও জিনাতের ‘কুল’ ইমেজ
এর আগে ইনস্টাগ্রামে এক অনুরাগীকে পরামর্শ দিতে গিয়ে জিনাত লিখেছিলেন, বিয়ের আগে অন্তত কিছুদিন লিভ-ইনে থেকে পার্টনারকে চিনে নেওয়া উচিত। সেই পোস্টের পরই রে রে করে ওঠেন দিলীপ কুমারের স্ত্রী তথা প্রবীণ অভিনেত্রী সায়রা বানু। জিনাতকে খোঁচা দিয়ে সায়রা বলেছিলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য ‘কুল আন্টি’ সেজে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী পরামর্শ দেওয়া ঠিক নয়।" এমনকি জিনাতের নিজের অতীত জীবনের অশান্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে সায়রা বলেছিলেন, "সম্পর্ক নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উনি অন্তত শেষ ব্যক্তি হওয়া উচিত।"
তবে এই সমস্ত সমালোচনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তরুণ প্রজন্মের মনের কথা বলছেন জিনাত। ভালোবাসা, কেরিয়ার ও আর্থিক স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনা আজ দুই প্রজন্মের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। অভিনয়েও কিন্তু তিনি সমান সক্রিয়। ২০২৫ সালেই নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘দ্য রয়্যালস’-এ ঈশান খট্টর ও ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা গিয়েছে বলিউডের এই ডিভাকে।
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