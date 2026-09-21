/‘মৌচাক’-এর নীপা আর নেই! ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই থামল মিঠু মুখোপাধ্যায়ের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়। রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর রাতে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সত্তরের দশকের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। গত প্রায় এক বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। মুম্বইয়েই চলছিল তাঁর চিকিৎসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফিরতে পারলেন না পর্দার সেই পরিচিত মুখ। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে মিঠু মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য, সাবলীল অভিনয় এবং পর্দায় স্বাভাবিক উপস্থিতির জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকের নজর কেড়েছিলেন তিনি। বাংলা ছবির পাশাপাশি হিন্দি ও ওড়িয়া ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন মিঠু।
‘শেষ পর্ব’ দিয়ে বড়পর্দায় পথচলা
১৯৭১ সালে চিত্ত বসুর ‘শেষ পর্ব’ ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক হয় মিঠুর। ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন সমিত ভঞ্জ। তবে প্রথম ছবির পরেই বড় সাফল্য আসেনি। ১৯৭৩ সালে দীনেন গুপ্তের ‘মর্জিনা আবদুল্লা’ ছবিতে মর্জিনার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের কাছে ব্যাপক পরিচিতি পান তিনি। ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন দেবরাজ রায়। এই ছবিই তাঁর অভিনয়জীবনে বড় মোড় এনে দেয়।
এর পর ‘নিশিকন্যা’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধেন মিঠু। ১৯৭৪ সালে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘মৌচাক’ তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। এই ছবিতে নীপা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে তাঁর জুটি দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নেয়। ছবিতে ছিলেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, চিন্ময় রায় ও রবি ঘোষের মতো শিল্পীরাও। ‘মৌচাক’-এর সাফল্যের পর রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে আবার কাজ করেন ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ ছবিতে। ১৯৭৫ সালের এই ছবিও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে পড়ে। ‘কবি’, ‘চাঁদের কাছাকাছি’, ‘হোটেল স্নো ফক্স’সহ একাধিক ছবিতেও অভিনয় করেন তিনি।
বাংলা থেকে হিন্দি ছবিতেও
বাংলা ছবিতে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর হিন্দি সিনেমাতেও পা রাখেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৬ সালে দুলাল গুহর ‘খান দোস্ত’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তাঁর। শত্রুঘ্ন সিনহার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ছবিতে রাজ কাপুরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন। এর পর বাসু চট্টোপাধ্যায়ের ‘সফেদ ঝুট’, ‘দিল্লাগি’ এবং ‘দো লড়কে দোনো কড়কে’-র মতো হিন্দি ছবিতে দেখা যায় তাঁকে। ‘দিল্লাগি’তেও শত্রুঘ্ন সিনহার বিপরীতে অভিনয় করেন মিঠু। ১৯৭৭ সালে ‘প্রতিমা’ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। সেই ছবিতে দ্বিতীয় স্ত্রীর চরিত্রে ছিলেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।
দীর্ঘ অভিনয়জীবন নয়, তবু স্মরণীয়
মিঠু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়জীবন খুব দীর্ঘ ছিল না। ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা ও হিন্দি ছবিতে কাজ করেন তিনি। এই সময়ের মধ্যেই উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, দেবরাজ রায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, রাজ কাপুর, বিনোদ মেহরা, নবীন নিশ্চল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ এবং মহুয়া রায়চৌধুরীর মতো শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ‘দুজনের’ পর সাত বছরের বিরতি নিয়ে ১৯৯০ সালে ‘আশ্রিতা’ ছবির মাধ্যমে আবার বড়পর্দায় ফিরেছিলেন মিঠু। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় ‘মর্জিনা আবদুল্লা’, ‘মৌচাক’, ‘স্বয়ংসিদ্ধা’, ‘প্রতিমা’, ‘সন্ধি’ এবং ‘আশ্রিতা’-র মতো ছবি রয়েছে।
পরে অবশ্য অভিনয় থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন থেকে দূরে ছিলেন মিঠু। দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে মুম্বইয়ে দিদির কাছে চলে গিয়েছিলেন বলেও শোনা যায়। গত এক বছর সেখানেই ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল তাঁর। সত্তরের দশকের বাংলা সিনেমার দর্শকদের কাছে মিঠু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। ‘মর্জিনা আবদুল্লা’-র মর্জিনা কিংবা ‘মৌচাক’-এর নীপা—একাধিক চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে আলাদা জায়গা করে দিয়েছে। তাঁর প্রয়াণে সেই প্রজন্মের এক পরিচিত মুখের অভিনয়জীবনেরও অবসান হল।
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