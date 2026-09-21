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‘মৌচাক’-এর নীপা আর নেই! ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই থামল মিঠু মুখোপাধ্যায়ের

প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায়। রবিবার রাতে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। গত প্রায় এক বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন অভিনেত্রী। ‘মর্জিনা আবদুল্লা’, ‘মৌচাক’, ‘স্বয়ংসিদ্ধা’-সহ একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 21, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:48 PM IST
‘মৌচাক’-এর নীপা আর নেই! ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই থামল মিঠু মুখোপাধ্যায়ের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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