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বাংলা সিনেমায় এক যুগের অবসান! প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক রাজা সেন

টলিউডে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া!দীর্ঘদিন অসুস্থতার সঙ্গে লড়াইয়ের পর কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান পরিচালক রাজা সেন। 'দামু' থেকে শুরু করে একাধিক কালজয়ী ছবির স্রষ্টার চিরবিদায়ে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একটি যুগের অবসান।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 16, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:58 PM IST
বাংলা সিনেমায় এক যুগের অবসান! প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক রাজা সেন

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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