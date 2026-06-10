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Bharathiraja Passes Away: নক্ষত্রপতন! যিনি একার হাতে বদলে দিয়েছিলেন ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস, প্রয়াত সেই কালজয়ী পরিচালক

Bharathiraja passes away: ভারতীরাজার মৃত্যুর খবরে পুরো সিনেমা জগৎ স্তব্ধ। 'তামিল ফিল্ম প্রডিউসার্স কাউন্সিল' গভীর দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে, তাদের এই প্রাক্তন সভাপতি ও প্রবীণ সদস্যের চলে যাওয়া এক মস্ত বড় ক্ষতি।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 10, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:17 AM IST
Bharathiraja Passes Away: নক্ষত্রপতন! যিনি একার হাতে বদলে দিয়েছিলেন ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস, প্রয়াত সেই কালজয়ী পরিচালক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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নক্ষত্রপতন! যিনি একার হাতে বদলে দিয়েছিলেন ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস, প্রয়াত সেই পরিচালক
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