Asha Bhosle Death: ভারতীয় লঘুসংগীতের আশাভঙ্গ, প্লেব্যাক সিংগিংয়ে যুগাবসান; প্রয়াত আশা ভোঁসলে

Asha Bhosle Death: ভারতীয় লঘুসংগীতের আশাভঙ্গ, প্লেব্যাক সিংগিংয়ে যুগাবসান; প্রয়াত আশা ভোঁসলে
Asha Bhosle Death: প্রয়াত বর্ষীয়ান কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। মুম্বইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সংগীত জগতের নক্ষত্রপতন। প্রয়াত বর্ষীয়ান কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। মুম্বইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক প্রতীত সামদানি তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন।
শনিবার সন্ধ্যেবেলা আচমকাই শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তড়িঘড়ি আশা ভোঁসলকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জানা যায়, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়েছেন সংগীতশিল্পী। তাঁর নাতনি জুনাই ভোঁসলে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।
আশা ভোঁসলের ছেলে আনন্দ জানিয়েছেন, 'আমার মা আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সোমবার সকাল ১১টায় লোয়ার পারেলের কাসাস গ্র্যান্ডে, যেখানে তিনি থাকতেন সেখানে সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন। সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।'
১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের সাংলিতে জন্ম আশার। তাঁর বাবা পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন একজন শাস্ত্রীয় সংগীততশিল্পী ও অভিনেতা। বাবার মৃত্যুর পর সপরিবারে তাঁরা মুম্বই চলে আসেন। দিদি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে হাতে হাত ধরে শুরু হয় তাঁর চলচ্চিত্র জীবন। ১৯৪৩ সালে মারাঠি ছবিতে প্রথম গান রেকর্ড করেন তিনি। ১৯৪৮ সালে 'চুনরিয়া' সিনেমার মাধ্যমে হিন্দি ছবিতে তাঁর অভিষেক ঘটে।
বলিউডের স্বর্ণযুগের কণ্ঠ
পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের বলিউডের 'স্বর্ণযুগের' অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন আশা ভোঁসলে। লতা মঙ্গেশকর, মোহম্মদ রফি, কিশোর কুমার ও মান্না দের পাশাপাশি তিনি ছিলেন এক অপরিহার্য নাম। শুধু প্লেব্যাক নয়— গজল, ভজন, পপ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কাওয়ালিতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ২০০৬ সালে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১২,০০০-এর বেশি গান গেয়েছেন তিনি।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি
ভারতীয় সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০০ সালে তাঁকে চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০০৮ সালে তিনি পান পদ্মবিভূষণ। 'উমরাও জান' এবং 'ইজাজত' সিনেমার জন্য তিনি দুবার জাতীয় পুরস্কার জয় করেন।
গজল থেকে ক্যাবারে: এক বহুমুখী প্রতিভা
আশা ভোঁসলে মানেই বৈচিত্র্য। ও পি নায়ারের সুরে যেমন তিনি 'আও হুজুর তুমকো'র মতো কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন, তেমনি আর ডি বর্মনের সুরে তাঁর 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে' আজও রোমান্টিক সঙ্গীতের আদর্শ হয়ে আছে। আবার 'পিয়া তু অব তো আজা' বা 'ইয়ে মেরা দিল'-এর মতো গানে তাঁর কণ্ঠের মাদকতা এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল।
নব্বইয়ের দশকে এ আর রহমানের সুরে 'তানহা তানহা' বা 'রঙ্গিলা রে' গেয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে সময়ের সঙ্গে তিনি নিজেকে বদলাতে জানেন। আদনান সামির সঙ্গে তাঁর অ্যালবামও ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। ১৯৯৭ সালে ব্রিটিশ ব্যান্ড 'কর্নারশপ' তাঁর সম্মানে 'ব্রিমফুল অফ আশা' গানটি উৎসর্গ করে, যা আন্তর্জাতিক চার্টে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। ২০১৩ সালে 'মাই' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অভিনেত্রী হিসেবেও তিনি দর্শকদের প্রশংসা কুড়ান।
আশা ভোঁসলের প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীতে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। তাঁর কণ্ঠের জাদুতে তিনি অমর হয়ে থাকবেন কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে। কারণ তাঁর গানে ভক্তদের তৃষ্ণা কোনোদিনই মেটার নয়— 'দিল আভি ভরা নেহি'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)