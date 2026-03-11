Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna: 'মান্যবর' বিজয়ের কাছাকাছি 'মোহে' রশ্মিকা, নতুন ভিডিয়োয় হইচই

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna: 'মান্যবর' বিজয়ের কাছাকাছি 'মোহে' রশ্মিকা, নতুন ভিডিয়োয় হইচই
Wedding Video: বিয়ের মরসুমে বিজয় দেবরকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দানাকে নিয়ে নতুন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন শুরু করেছে ব্র্যান্ড ‘মান্যবর’ ও ‘মোহে’। মাত্র তিন দিনে তৈরি এই বিজ্ঞাপনী প্রচারটি তার অনবদ্য স্টোরিটেলিংয়ের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের মরসুমে বিজ্ঞাপন জগতের ধারা বদলেছে। এখন কেবল প্রথাগত বিজ্ঞাপন নয়, বরং ডিজিটাল 'স্টোরিটেলিং' বা গল্পের ছলে প্রচারের দিকে ঝুঁকছে ব্র্যান্ডগুলো। এই ট্রেন্ড বজায় রেখে জনপ্রিয় এথনিক ব্র্যান্ড ‘মান্যবর’ (Manyavar) এবং ‘মোহে’ (Mohey) নিয়ে এল তাদের নতুন ক্যাম্পেইন। প্যান ইন্ডিয়ান জনপ্রিয় জুটি বিজয় দেবরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দানাকে এই প্রচারে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ক্যাম্পেইন রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
কেন এই ক্যাম্পেইনটি বিশেষ?
এই ক্যাম্পেইনের মূল আকর্ষণ হল এর গল্প বলার ভঙ্গি। এখানে বিয়েকে কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং আবেগ, সম্পর্ক এবং উদযাপনের এক মেলবন্ধন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে ব্র্যান্ডকে জনপ্রিয় করতে জনপ্রিয় তারকা জুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যম, সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এবং আউটডোর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একযোগে এই প্রচার শুরু হওয়ায় খুব অল্প সময়েই এটি বিশাল দর্শকসংখ্যার কাছে পৌঁছেছে।
আরও পড়ুন:The Wedding of VIROSH: জাপানিজ় ডিনার থেকে ক্রিকেট ম্যাচ, উদয়পুরে শুরু বিজয়-রশ্মিকার রাজকীয় প্রি-ওয়েডিং সেলিব্রেশন...
মাত্র তিন দিনে তৈরি চমকপ্রদ প্রজেক্ট
এই পুরো ক্যাম্পেইনটি সফলভাবে রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞাপন সংস্থা ‘প্রচার কমিউনিকেশনস’ (Prachaar Communications)। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, পুরো প্রজেক্টের পরিকল্পনা থেকে শুটিং- সবই শেষ হয়েছে তিন দিনেরও কম সময়ে। এত দ্রুত কাজ করা সত্ত্বেও, ক্যাম্পেইনের ভিডিয়ো ও ছবিগুলোতে সিনেমাটিক আভিজাত্য বজায় রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিজিটাল যুগে দ্রুত এবং সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরিই ব্র্যান্ডিংয়ের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল
ক্যাম্পেইনটি লঞ্চ হওয়ার পরই ইন্টারনেটে তা ভাইরাল হয়ে যায়। বিজয় এবং রশ্মিকার ছবি ও ভিডিয়োতে কয়েক কোটি ভিউ এবং লক্ষাধিক লাইক পড়েছে। দর্শকদের মন্তব্যের বন্যা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তারকা জুটি এবং বিয়ের আবেগের এই সংমিশ্রণটি মানুষ দারুণভাবে পছন্দ করেছে।
কী বললেন তারকারা?
রশ্মিকা মন্দানা: অভিনেত্রী জানিয়েছেন, বিয়ের পোশাকের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকলা এবং ডিজাইনের সূক্ষ্মতাকে তুলে ধরাটাই এই ক্যাম্পেইনের বিশেষত্ব। আধুনিক ফ্যাশন ও ঐতিহ্যের এই মেলবন্ধন আজকের প্রজন্মের জন্য উপযুক্ত।
বিজয় দেবরকোন্ডা: অভিনেতার মতে, এই প্রচারে সম্পর্কের গভীরতা ও আবেগকে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের ভারসাম্যই এর মূল আকর্ষণ।
আরও পড়ুন:Vijay Thalapathy Divorce: ২৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি! স্ত্রী সঙ্গীতাকে ২৫০ কোটি টাকার খোরপোশ থালাপতি বিজয়ের...
ব্র্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি
মান্যবরের চিফ রেভিনিউ অফিসার বেদান্ত মোদী জানিয়েছেন, আজকের প্রজন্মের চাহিদা মেনেই আধুনিক বিয়ের প্রেক্ষাপটে এই ক্যাম্পেইন তৈরি করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, আজকের তরুণ-তরুণীরা ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনই পছন্দ করেন, যা এই প্রচারে ফুটে উঠেছে।