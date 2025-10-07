English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Vijay Deverakonda Health Update: তেলুগু তারকা ভিজয় দেবরাকোন্ডা সোমবার তেলেঙ্গানায় সড়ক দুর্ঘটনার মুখে পড়ে অল্পের জন্য রক্ষা পান। তিনি ইনস্টাগ্রামে জানান, সামান্য গাড়ি ক্ষতি ছাড়া সবাই ভালো আছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 7, 2025, 06:28 PM IST
Vijay Deverakonda: গাড়ি দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ালেন বিজয় দেবরাকোন্ডা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় তেলুগু অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডা সোমবার, ৬ অক্টোবর অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান। সূত্রের দ্বারা জানা গিয়েছে তাঁর বিলাসবহুল গাড়িটি তেলেঙ্গানার জোগুলাম্বা গদওয়াল জেলায় একটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে।

ঘটনাটি ঘটে যখন দেবরাকোন্ডা অন্ধ্রপ্রদেশের পুত্তপার্থি থেকে হায়দরাবাদে ফিরছিলেন। সেদিন সকালে তিনি শ্রী সত্য সাই বাবার মহা সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তাঁর গাড়ির সঙ্গে অপর একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কা লাগে। ফলে তাঁর লেক্সাস LM 350h AWD গাড়িটির সামান্য ক্ষতি হয়। জানা গেছে, গাড়িটির মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি। ধাক্কা মারার পর অপর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

দেবরাকোন্ডার চালক ইতিমধ্যে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার পর অভিনেতা তাঁর এক বন্ধুর গাড়িতে করে স্থান ত্যাগ করেন।

রাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম ব্রডকাস্ট চ্যানেলে ভক্তদের আশ্বস্ত করে বিজয় লেখেন -“সব ঠিক আছে। গাড়িটা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা সবাই ভালো আছি। দুর্ঘটনার পর জিমে গিয়ে স্ট্রেংথ ওয়ার্কআউটও করেছি। এখন বাড়ি ফিরেছি। মাথাটা একটু ব্যথা করছে, কিন্তু একটা বিরিয়ানি আর ঘুমেই ঠিক হয়ে যাবে। সবাই চিন্তা কোরো না, ভালোবাসা রইল।”

উল্লেখ্য, এই ঘটনা ঘটে দেবরাকোন্ডার বাগদানের মাত্র দুই দিন পর। সম্প্রতি তিনি অভিনেত্রী রাশমিকা মন্দান্নার সঙ্গে আংটি বদল সেরেছেন। দু’জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে একাধিক জনসমক্ষে, যার মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৪৩-তম ইন্ডিয়া ডে প্যারেড এবং “ভারত বিয়ন্ড বর্ডার্স” ইভেন্ট।

সৌভাগ্যবশত, এই দুর্ঘটনায় কোনো বড় ক্ষতি হয়নি এবং অভিনেতা বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তাঁর ভক্তরা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Vijay DeverakondaActorcar accidentViral News
