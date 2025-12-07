English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bollywood Director Vikram Bhatt: লুকআউট নোটিস জারি হওয়ার পর সমস্ত অভিযুক্তকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে উদয়পুর পুলিসের কাছে হাজিরা দিতে এবং অনুমতি ছাড়া বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 7, 2025, 07:13 PM IST
Vikram Bhatt: ৩০ কোটির প্রতারণার মামলা! সস্ত্রীক পরিচালক বিক্রম ভাট গ্রেফতার মুম্বইয়ে...কী ঘটল হঠাত্‍?

আইভিএফ (IVF) জালিয়াতি মামলায় (IVF Fraud Case) পরিচালক বিক্রম ভাটকে (Vikram Bhatt Arrested) মুম্বই থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। এই মামলায় বিক্রম ভাট, তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরি ভাট (Shwetambari Bhatt) এবং আরও ছয়জনের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই লুকআউট নোটিস (Look out Notice) জারি করা হয়েছিল।

গ্রেফতারি এবং অভিযোগ

রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজস্থান এবং মুম্বই পুলিসের যৌথ অভিযানে বিক্রম ভাটকে মুম্বইয়ে তাঁর শ্যালিকার বাসভবন থেকে আটক করা হয়। রাজস্থান পুলিস তাঁকে উদয়পুরে স্থানান্তরের জন্য বান্দ্রা আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করবে বলে জানা গিয়েছে।

  • মামলার ভিত্তি: উদয়পুরের ভূপালপারা থানায় প্রায় ২০ দিন আগে বিক্রম ভাট, তাঁর স্ত্রী-সহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে ৩০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়।

  • অভিযোগকারী: অভিযোগ দায়ের করেছেন ড. অজয় মুরদিয়া, যিনি ইন্দিরা আইভিএফ হাসপাতালের মালিক ও প্রতিষ্ঠাতা।

  • অভিযুক্তরা: পুলিস রিপোর্টে বিক্রম ভাট, তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরি, তাঁদের মেয়ে কৃষ্ণা, দিনেশ কাটারিয়া, মহবুব আনসারি, মুদিত বুটাটন, গঙ্গেশ্বরলাল শ্রীবাস্তব এবং অশোক দুবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতারণার অভিযোগ

ড. অজয় মুরদিয়ার অভিযোগ অনুযায়ী, প্রয়াত স্ত্রীর জীবন নিয়ে একটি বায়োপিক নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দিনেশ কাটারিয়ার মাধ্যমে গত বছর ২৫ এপ্রিল মুম্বইয়ের বৃন্দাবন স্টুডিওতে বিক্রম ভাটের সঙ্গে দেখা করেন।

  • বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি: বিক্রম ভাট ড. মুরদিয়াকে আশ্বাস দেন যে তিনি ছবি নির্মাণের সমস্ত দায়িত্ব সামলাবেন এবং ২০০ কোটি টাকা লাভের প্রতিশ্রুতিও দেন। অভিযোগকারী তাঁর বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন।

  • কাজের অনুপস্থিতি ও টাকা ফেরত না দেওয়া: ড. মুরদিয়ার দাবি, বিক্রম ভাট কোনো কাজই করেননি এবং টাকাও ফেরত দেননি।

  • 'ভিএসবি এলএলপি': বৈঠকে বিক্রম ভাট জানিয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা প্রকল্পে সহযোগী হিসাবে যুক্ত আছেন এবং তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরি ভাটের নামে ‘ভিএসবি এলএলপি’ নামে একটি সংস্থাও রেজিস্টার রয়েছে।

লুকআউট নোটিস এবং অন্যান্য দিক

লুকআউট নোটিস জারি হওয়ার পর সমস্ত অভিযুক্তকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে উদয়পুর পুলিসের কাছে হাজিরা দিতে এবং অনুমতি ছাড়া বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

বিক্রম ভাট হরর ঘরানায় তাঁর দক্ষতার জন্য সুপরিচিত। তিনি ‘রাজ’, ‘১৯২০’ এবং ‘হন্টেড’-এর মতো জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনা করেছেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে তাঁর আসন্ন ছবি ‘হন্টেড: ঘোস্টস অব দ্য পাস্ট’-এর প্রস্তুতিও নতুন সমস্যায় পড়েছে। অন্যদিকে, কিছুদিন আগেই তিনি তাঁর মা বর্ষা ভাটকে হারিয়েছেন।

এর আগে, পরিচালক পুনিসেপ কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে, মুম্বইয়ে তাঁর আন্ধেরির অফিস থেকে চুরি গিয়েছে একাধিক ব্যক্তিগত হার্ড ডিস্ক ও মোবাইল ফোন, আর তাঁর বিশ্বাস এই কাজ করেছে তাঁরই সংস্থার দুই কর্মী। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ভারসোভা থানার পুলিস। গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম জিতেন্দ্র শর্মা এবং রাকেশ পানিগ্রাহী। বিক্রম ভাট ও তাঁর প্রযোজনা সংস্থার ম্যানেজার নাসির খান এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বিক্রম ও তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভট্ট লক্ষ করেন, চলতি বছরের মার্চ থেকে তাঁদের অফিস থেকে হার্ড ডিস্ক হারিয়ে যাচ্ছে। ওই ডিস্কগুলিতে বিক্রমের ছবির শুটিং-এর ফুটেজ রাখা ছিল। সেই ফুটেজগুলি বিকৃত করে ব্যবহার করা হয়েছে বলেও পরিচালকের অভিযোগ। অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার রাকেশ পানিগ্রাহীর উপর সন্দেহ হয় তাঁর। তখন নাসির খানকে নজর রাখতে বলেন রাকেশের উপরে। নাসিরই লক্ষ করেন, পানিগ্রাহী ও জিতেন্দ্রই হার্ড ডিস্কগুলি সরিয়ে নিচ্ছেন। গত দু’মাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার জেরে বিক্রম ও নাসির নিশ্চিত হন, এই কাজ করছেন জিতেন্দ্র ও রাকেশ।

