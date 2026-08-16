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এলাচের আড়ালে পান মশলার প্রচার! শাহরুখ-অজয়-টাইগারকে এবার নোটিস, বন্ধ হচ্ছে তাঁদের বিজ্ঞাপনের রাস্তা

Vimal Elaichi: অনেক হয়েছে, আর রেয়াত নয়। বলি তারকাদের এবার ছাড়ল না মহারাষ্ট্র সরকার। এলাচের আড়ালে পান মশলার প্রচারের জন্য ধরানো হল নোটিস। চলে এল বিরাট আপডেট।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 16, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:32 PM IST
এলাচের আড়ালে পান মশলার প্রচার! শাহরুখ-অজয়-টাইগারকে এবার নোটিস, বন্ধ হচ্ছে তাঁদের বিজ্ঞাপনের রাস্তা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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