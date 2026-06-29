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‘কাট’ বললেও থামেননি কঙ্গনা! কামড়ে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি করেছিলেন বীর দাসের? ১০ বছর পর বিস্ফোরক সত্যি ফাঁস!

Kangana Vir: ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রিভলবার রানি’তে কমেডিয়ান বীর দাসের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন কঙ্গনা। সেখানে ছিল একটি ঘনিষ্ঠ চুম্বনের দৃশ্য। সিনেমা মুক্তির কয়েক বছর পর এক বিশিষ্ট সাংবাদিক সেই দৃশ্য নিয়ে এমন এক দাবি করেন যা স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 29, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:10 PM IST
‘কাট’ বললেও থামেননি কঙ্গনা! কামড়ে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি করেছিলেন বীর দাসের? ১০ বছর পর বিস্ফোরক সত্যি ফাঁস!
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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