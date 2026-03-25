English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Mahakumbh Viral Girl Monalisa: একটা নোংরা লোক, সেটে কচি কচি মেয়েদের সঙ্গে যা তা করে: পরিচালকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ভাইরাল মোনালিসা

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 25, 2026, 06:35 PM IST
মহাকুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিখ্যাত প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলা থেকে রাতারাতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া নীল নয়না সেই কিশোরী, মোনালিসা ভোঁসলে ফের খবরের শিরোনামে। আর সঙ্গে এনেছেন বিস্ফোরক অভিযোগ। ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে মুখ খুললেন ভাইরাল গার্ল। পরিচালক সনোজ মিশ্রের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে বলিউডে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন এই ‘ভাইরাল গার্ল’।

Add Zee News as a Preferred Source

২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলায় মালা এবং রুদ্রাক্ষ বিক্রি করার সময় নীল চোখের জাদুতে গোটা নেটদুনিয়াকে বুঁদ করেছিলেন মোনালিসা ভোঁসলে। মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বরের যাযাবর পার্ধী সম্প্রদায়ের এই কিশোরীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়েছিল এক নিমেষে। বড় বড় পরিচালকদের নজরে পড়েন তিনি, হাতে আসে সিনেমার অফার। 

কিন্তু সেই গ্ল্যামার দুনিয়ার আড়ালে থাকা অন্ধকার দিকটি এবার জনসমক্ষে আনলেন মোনালিসা। কেরলের তিরুবনন্তপুরমে তিনি সরাসরি আঙুল তুলেছেন পরিচালক সনোজ মিশ্রের দিকে।

কী বললেন মোনালিসা?

তিরুবনন্তপুরমের এই সংবাদ সম্মেলনে মোনালিসা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি অভিযোগ করেন, দেরাদুনে একটি ছবির শুটিং চলাকালীন পরিচালক সনোজ মিশ্র তাঁর অনুমতি ছাড়াই তাঁকে বারবার স্পর্শ করেছেন। মোনালিসার কথায়:

'পরিচালক সনোজ মিশ্র আমার অনুমতি না নিয়ে আমাকে ছুঁয়েছেন। এক বার নয়, অন্তত ১০ বার এমন ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি যখন ঘটে, তখন আমি নাবালিকা ছিলাম।'

মোনালিসা আরও জানান যে, তিনি এই বিষয়টি তাঁর বাড়ির লোককেও জানিয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নিজের অধিকার এবং নিরাপত্তার খাতিরে মুখ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, এই ধরণের আচরণের জন্য পরিচালকের বিরুদ্ধে পকসো (POCSO) আইনে মামলা হওয়া উচিত।

বিয়ে ও ‘লাভ জিহাদ’ বিতর্ক

মোনালিসা কেবল কাজের জায়গায় হেনস্থা নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বিস্ফোরক। গত ১১ মার্চ কেরলের একটি মন্দিরে ফরমান খান নামে এক যুবককে বিয়ে করেন মোনালিসা। ভিনধর্মে বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। পরিচালক সনোজ মিশ্র মোনালিসার এই বিয়েকে ‘লাভ জিহাদ’ বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

এর জবাবে মোনালিসা সাফ জানান, তিনি কোনও জোর জবরদস্তিতে নয়, বরং নিজের ইচ্ছায় ফরমানকে বিয়ে করেছেন। তাঁর দাবি, পরিচালক সনোজ মিশ্র এবং তাঁর পরিবার এই বিয়ে নিয়ে অহেতুক সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানোর চেষ্টা করছেন। মোনালিসা এবং তাঁর স্বামী ফরমান বর্তমানে প্রাণভয়ে রয়েছেন এবং কেরল প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন।

পরিচালক বনাম মোনালিসা

মোনালিসার অভিযোগের পর পরিচালক সনোজ মিশ্র পাল্টা দাবি করেছেন যে, মোনালিসাকে ভুল বোঝানো হয়েছে এবং এর পেছনে অন্য কোনও স্বার্থান্বেষী মহলের হাত রয়েছে। 

উল্লেখ্য, এর আগেও সনোজ মিশ্রের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা এবং দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, যার ফলে তাঁকে আইনি ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে মোনালিসার এই নতুন অভিযোগ তাঁর পেশাগত জীবনে বড়সড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন অনেকে।

যাযাবর জীবন থেকে রুপোলি পর্দা

ইন্দোরের কাছে মহেশ্বরের বাসিন্দা মোনালিসার জীবন কোনও সিনেমার গল্পের চেয়ে কম নয়। কুম্ভমেলায় হকারি করা অবস্থা থেকে তাঁর নীল চোখ ভাইরাল হওয়া এবং তারপর ‘দ্য ডায়েরি অফ মণিপুর’ ও মালয়ালম ছবি ‘নাগাম্মা’-তে অভিনয় করার সুযোগ পাওয়া— এই পুরো যাত্রাপথে ছিল শুধুই ঘটনা। কিন্তু সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর আগেই বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

মোনালিসা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি কেবল নিজের নয়, বরং গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রিতে আসা হাজার হাজার মেয়ের হয়ে লড়ছেন যারা কাজের সুযোগ পাওয়ার লোভে পরিচালকদের কুপ্রস্তাব বা লালসার শিকার হন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
