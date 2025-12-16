Virat-Anushka: অনুষ্কা বদলে দিয়েছে বিরাটের জীবন! 'বিনম্র থাকুন', পরামর্শ প্রেমানন্দ মহারাজের...

Virat-Anushka: অনুষ্কা বদলে দিয়েছে বিরাটের জীবন! 'বিনম্র থাকুন', পরামর্শ প্রেমানন্দ মহারাজের...
Virat Kohli | Anushka Sharma | Premananda Maharaj: বৃন্দাবন থেকে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিরাট এবং অনুষ্কা অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেমানন্দ জি মহারাজের ঠিক সামনে হাত জোড় করে বসে আছেন। তাঁদের এই সাক্ষাতের কথা কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। জানা যায়, তারকা দম্পতিকে বিনম্র থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মহারাজ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের প্রেমানন্দ মহারাজের (Premanand Ji Maharaj) শরণে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা (Virat Kohli and Anushka Sharma) । সম্প্রতি বৃন্দাবনের আশ্রমে (Shri Hit Radha Keli Kunj) তাঁর দর্শনে গেলেন তারকা দম্পতি। তাঁদের এই সাক্ষাতের কথা কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। প্রেমানন্দ মহারাজের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে দেখা মেলে বিরুষ্কার।
বৃন্দাবন থেকে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিরাট এবং অনুষ্কা অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেমানন্দ জি মহারাজের ঠিক সামনে হাত জোড় করে বসে আছেন। অনুষ্কার পরনে ছিল মেরুন এবং কালো রঙের সালোয়ার স্যুট, তাঁর আঙুলে ছিল জপযন্ত্র। অন্যদিকে, বিরাট পরেছিলেন বাদামী রঙের পুলওভার ও কালো প্যান্ট। বিরাটের গলায় একটি তুলসী মালাও লক্ষ্য করা যায়, যা নজর কেড়েছে কোহলির ফ্যানেদের।
প্রতিবারের মতো এবারও ভাইরাল গুরু-শিষ্যের কথোপকথন। ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় প্রেমানন্দজি মহারাজ মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা বলেন, যা আসলে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলন। তিনি বলেন, ঠিক যেমন তিনি তাঁর গুরুর দ্বারা চালিত, তেমনই তিনিও তাঁর অনুগামীদের সঠিক পথে চালিত করছেন। এটি গুরু-শিষ্যের এক দীর্ঘ বন্ধনের পথ। মহারাজের এই কথা শুনে অনুষ্কা হাসি মুখে বলেন, "আমরা আপনার।" বিনম্র থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেমানন্দজি মহারাজ।
বিরাট-অনুষ্কার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ ভক্তরা। বছরের পর বছর ধরে তাঁদের গুরুর সঙ্গে দেখা করার এই নিয়মিত অভ্যাসকে প্রশংসিত করেছেন ভক্তরা। একজন অনুরাগী লেখেন, "সবাই মেসিকে দেখছে, আর বিরাট কোহলি এদিকে প্রেমানন্দজির সাথে দেখা করছেন।" অন্য একজন মন্তব্য করেন, "অনুষ্কা বিরাটের জীবন বদলে দিয়েছে। একজন স্ত্রী কতটা শক্তিশালী হতে পারে, এটা তার প্রমাণ।"
বিরাটের সাম্প্রতিক ক্রিকেট ফর্মের কথা উল্লেখ করে একজন লেখেন, "ডাবল সেঞ্চুরি করার পরেই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে বিরাট কোহলি আমাদের বাবার কাছে আসবেন।" আরেকজন ভক্ত বিরাটের গলার তুলসী মালা দেখে লেখেন, "কেউ কি বিরাট ভাইয়ের গলার তুলসী মালাটি লক্ষ্য করেছেন... এটা সবই আপনার কৃপা... রাধা রাধা।"
প্রসঙ্গত, এই বছর বিরাট-অনুষ্কা বেশিরভাগ সময়ই লন্ডনে কাটিয়েছেন। আইপিএল জেতার পর জুন মাস থেকে অনুষ্কাকে ভারতে দেখাই যায়নি। ভামিকা ও অকায়কে নিয়ে লন্ডনেই থাকেন তাঁরা। অনুষ্কার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ২০১৮ সালে শাহরুখ খানের সঙ্গে 'জিরো'। এরপর তিনি 'চাকদা এক্সপ্রেস'-এর জন্য শুটিং করেছিলেন, যা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক, কিন্তু সেই ছবিটি আপাতত স্থগিত। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জেতার পর সেই ছবি নিয়ে আশার আলো দেখছেন অনেকেই। তবে এখনও কোনও ঘোষণা হয়নি।
