দেহরক্ষী ছাড়া খালি পায়ে হেঁটেই বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের দরবারে, ভাইরাল ছবি: 'ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে চুপ কেন?' বিতর্কের মুখে বিরাট-অনুষ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্ল্যামার জগত আর ক্রিকেট মাঠের ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে ফের একবার আধ্যাত্মিকতার খোঁজে বৃন্দাবনে পা রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয় বিরাট কোহলি এবং তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। সম্প্রতি বৃন্দাবনের সুপরিচিত আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণজি মহারাজের আশ্রমে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই পাওয়ার কাপল। অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে, খালি পায়ে হেঁটে আশ্রমে পৌঁছনোর তাঁদের সেই ছবি ও ভিডিও নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই এক নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায়।
রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমে গিয়ে প্রেমানন্দ জি মহারাজের দর্শন করেন বিরাট ও অনুষ্কা। প্রতিবারের মতো এবারও খুবই সাদামাটা পোশাকেই দেখা যায় তাঁদের। দু’জনের পরনেই ছিল সাদা ও হালকা প্যাস্টেল রঙের পোশাক। ভক্তদের চমকে দিয়ে কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনীর আড়ম্বর ছাড়াই পবিত্র বৃন্দাবন শহরের রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটে আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাঁদের। বিশ্বের অন্যতম চর্চিত জুটি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এই বিনম্র আচরণ ও গভীর ভক্তিভাব নজর কেড়েছে নেটপাড়ায়।
কোহলি-অনুষ্কার আধ্যাত্মিক সংযোগ
শ্রী প্রেমানন্দ জি মহারাজ মূলত রাধা-কৃষ্ণের ভক্তি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য পরিচিত। বিরাট এবং অনুষ্কার কাছে এই আশ্রমে আসা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিকবার তাঁদের এই আধ্যাত্মিক গুরুর শরণাপন্ন হতে দেখা গিয়েছে। জীবনের যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ কোনো মাইলফলক অর্জনের পর এই দম্পতি নিয়মিত বৃন্দাবনে ছুটে আসেন। এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসেও তাঁদের বৃন্দাবনে এসে মহারাজের থেকে আশীর্বাদ নিতে দেখা গিয়েছিল। ক্রিকেটীয় সাফল্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের ব্যস্ততার মাঝে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় স্থানে যাতায়াত তাঁদের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন অনুরাগীরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসার ঝড়
ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এবং এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিরাট ও অনুষ্কার এই সফরের দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে। তারকা সুলভ জাঁকজমক থেকে দূরে গিয়ে এমন সাধারণ ও নিভৃত জীবনযাপন করার জন্য ভক্তরা তাঁদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, কোটি কোটি মানুষের আইকন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের শিকড় এবং বিশ্বাসের প্রতি এমন বিনম্র আনুগত্য সত্যই অনুকরণীয়।
Virat Kohli and Anushka Sharma in Vrindavan for Premanand Ji Maharaj. pic.twitter.com/Kue0aGjoSv— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 22, 2026
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক ও মিশেল প্রতিক্রিয়া
তবে ইতিবাচক প্রশংসার পাশাপাশি এই ঘটনাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এসেছে অন্য এক চিত্রও। নেটিজেনদের একটি একাংশ এই ভাইরাল পোস্টগুলির কমেন্ট বক্সে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন। দিল্লিতে চলমান নিট (NEET) পরীক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের প্রসঙ্গে বিরাট কোহলিকে মুখ খোলার আর্জি জানিয়েছেন কেউ কেউ। আধ্যাত্মিক সফরের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে এই ধরনের মিশেল প্রতিক্রিয়াও উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে, বি টাউন এবং ক্রিকেট বিশ্বের সমস্ত ব্যস্ততা পাশে সরিয়ে রেখে বৃন্দাবনের পবিত্র মাটিতে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে বিরাট ও অনুষ্কার এই আত্মসমর্পণ আবারও প্রমাণ করে দিল তাঁদের জীবনের অন্য এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা।
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