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দেহরক্ষী ছাড়া খালি পায়ে হেঁটেই বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের দরবারে, ভাইরাল ছবি: 'ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে চুপ কেন?' বিতর্কের মুখে বিরাট-অনুষ্কা

Virat Kohli-Anushka Sharma: গ্ল্যামার আর আলোর রোশনাই থেকে দূরে ফের একবার আধ্যাত্মিকতার টানে বৃন্দাবনে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। সাদা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে খালি পায়ে হেঁটে পৌঁছলেন শ্রী হিট রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমে। শ্রী প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ জি মহারাজের আশীর্বাদ নিলেন তারকা দম্পতি। ছবি ভাইরাল হতেই বিতর্কের মুখে তারকা দম্পতি। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 22, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:49 PM IST
দেহরক্ষী ছাড়া খালি পায়ে হেঁটেই বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের দরবারে, ভাইরাল ছবি: 'ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে চুপ কেন?' বিতর্কের মুখে বিরাট-অনুষ্কা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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