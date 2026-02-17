English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Virat Kohli-Anushka Sharma: কপালে তিলক, গলায় কন্ঠী! প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শনে ভিড়ের মাঝে বিরাট-অনুষ্কা...

Virat Kohli-Anushka Sharma: কপালে তিলক, গলায় কন্ঠী! প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শনে ভিড়ের মাঝে বিরাট-অনুষ্কা...

Virat Kohli and Anushka Sharma Meet Premanand Maharaj: সোমবার ভোর ৫:৩০ নাগাদ বিরুষ্কা পৌঁছান বৃন্দাবনের বিখ্যাত কেলি কুঞ্জ আশ্রমে। কপালে তিলক, গলায় কন্ঠী, সাধারণ পোশাকে বিরাট ও অনুষ্কাকে যেন চেনা দায়! এবার কি পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতার পথে তারকা দম্পতি?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 17, 2026, 01:55 PM IST
Virat Kohli-Anushka Sharma: কপালে তিলক, গলায় কন্ঠী! প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শনে ভিড়ের মাঝে বিরাট-অনুষ্কা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্ল্যামার আর লাইমলাইটের চাকচিক্য সরিয়ে রেখে আধ্যাত্মিক শান্তির খোঁজে আবারও বৃন্দাবনে ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলি ও অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা। সোমবার ভোরে যখন সাধারণ মানুষ ঘুমের আমেজে, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে একান্তে কেলিকুঞ্জ আশ্রমে সময় কাটালেন এই তারকা দম্পতি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Sudipta Banerjee: মঞ্চে বাংলা গান গাওয়াতে ‘বাংলাদেশি’ কটাক্ষ! 'তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করবি', গর্জে উঠলেন সুদীপ্তা...

সূত্রের খবর, সোমবার ভোর ৫:৩০ নাগাদ বিরুষ্কা পৌঁছান বৃন্দাবনের বিখ্যাত কেলি কুঞ্জ আশ্রমে। কোনো রকম আড়ম্বর ছাড়াই অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে তাঁরা সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করা। উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার বিরাট-অনুষ্কাকে এই আশ্রমে আসতে দেখা গেছে।

আশ্রমে প্রায় এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেন এই দম্পতি। সেখানে তাঁরা মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে কিছুক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁর দর্শনে অংশ নেন। আধ্যাত্মিক জীবনের নানা দিক নিয়ে গুরুর উপদেশ মন দিয়ে শুনতে দেখা যায় তাঁদের। আশ্রমের নিয়ম মেনেই তাঁরা সাধারণ ভক্তদের মতোই মাটিতে বসে প্রার্থনা ও প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আরও পড়ুন- Meerra Chopraa Slams Air India: 'এয়ার ইন্ডিয়ার স্টাফের হাতে চরম নির্যাতন ও হেনস্থার শিকার', বিস্ফোরক অভিযোগ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বোন মীরার...

ব্যস্ত ক্রীড়াসূচি ও শুটিংয়ের চাপের মাঝেও বিরাট ও অনুষ্কা বরাবরই আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। মাঝেমধ্যেই তাঁদের উত্তরাখণ্ড বা বৃন্দাবনের বিভিন্ন পবিত্র স্থানে দেখা যায়। অনুরাগী মহলে এই ছবিগুলি ভাইরাল হতেই প্রশংসার জোয়ার বয়ে গিয়েছে। অনেকেই বলছেন, খ্যাতির শীর্ষে থেকেও এমন বিনয় এবং গুরুর চরণে সমর্পণ সত্যিই শিক্ষণীয়। আশীর্বাদ গ্রহণ শেষে সকালের স্নিগ্ধতা গায়ে মেখেই তাঁরা আশ্রম ত্যাগ করেন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Virat KohliAnushka sharmaVirushkaVrindavanPremanand Maharaj
পরবর্তী
খবর

Meerra Chopraa Slams Air India: 'এয়ার ইন্ডিয়ার স্টাফের হাতে চরম নির্যাতন ও হেনস্থার শিকার', বিস্ফোরক অভিযোগ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বোন মীরার...
.

পরবর্তী খবর

KMC Budget 2026: পুরসভার বাজেট অধিবেশনে ভিন্ন সুর, রাস্তাঘাট-নিকাশি আর জল নিয়ে সমালোচনায় মুখ...