Shah Rukh Khan: শুধু সময় আর সম্মতির অপেক্ষা! শীঘ্রই বিশাল ভরদ্বাজের ছবিতে শাহরুখ খান...

Vishal Bhardwaj on Collaborating with Shah Rukh Khan: বিশাল ভারদ্বাজ এবং শাহরুখ খান—বলিউডের এই দুই মহারথী কি অবশেষে একফ্রেমে আসছেন? সম্প্রতি বিশালের একটি সাক্ষাৎকার ঘিরে টিনসেল টাউনে এমনই জল্পনা তুঙ্গে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 23, 2026, 08:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সিনেমার অন্যতম প্রতিভাবান পরিচালক বিশাল ভারদ্বাজ (Vishal Bharadwaj) এবং সুপারস্টার শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan)—দুজনের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের হলেও রূপালি পর্দায় এখনও তাঁদের যুগলবন্দী দেখা যায়নি। সম্প্রতি নিজের পরিচালিত ছবি ‘ও রোমিও’ (O’Romeo)-র প্রচার চলাকালীন কিউপিডের সেই অধরা তীরের মতোই শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার তীব্র ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন বিশাল।

একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশাল ভারদ্বাজ জানান, তিনি বছরে বহুবার শাহরুখের সঙ্গে নানা গল্প নিয়ে আলোচনা করেন। বিশাল বলেন, "আমি শাহরুখকে বছরে কতবার কত গল্পের জন্য বলি! ও সবসময় আমার মেসেজের উত্তর দেয়। ও একজন অসাধারণ মানুষ এবং আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ চার্মার।" বিশাল আরও যোগ করেন যে, এমন কেউ নেই যে শাহরুখকে ভালোবাসে না। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এমন কিছু জাদু আছে যা তাঁকে আজকের 'শাহরুখ খান' করে তুলেছে।

শহিদ কাপুর অভিনীত ‘ও রোমিও’ ছবির কাজ চলাকালীনই শাহরুখকে একটি নতুন চিত্রনাট্য পাঠিয়েছেন বিশাল। পরিচালকের কথায়, "শাহরুখও সবসময় বলে যে আমাদের অন্তত একটা ছবি তো একসঙ্গে করা উচিত। ইনশাল্লাহ, এবার যেন সেই মিরাকল বা অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।"

হুসেন জাইদির বই ‘মাফিয়া কুইন্স অফ মুম্বাই’-এর অনুপ্রেরণায় তৈরি এই ছবিতে গ্যাংস্টার উস্তারা-র চরিত্রে দেখা যাবে শহিদ কাপুরকে। ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তৃপ্তি দিমরি, নানা পাটেকর, অবিনাশ তিওয়ারি, তামান্না ভাটিয়া এবং বিক্রান্ত ম্যাসি। একদিকে যখন ‘ও রোমিও’ নিয়ে দর্শকদের উত্তেজনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই বিশালের এই 'শাহরুখ-আকাঙ্ক্ষা' বি-টাউনে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

