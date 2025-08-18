Vivek Agnihotri on Saswata Chatterjee: 'এত বিতর্ক! বেঙ্গল ফাইলসের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেতে পারেন শাশ্বত...'

Vivek Agnihotri on Saswata Chatterjee: 'এত বিতর্ক! বেঙ্গল ফাইলসের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেতে পারেন শাশ্বত...'
The Bengal Files Row: সম্প্রতি কলকাতায় বাতিল করা হয়েছে এই ছবির ট্রেলার। 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছে। এই ছবির প্রচার থেকে নিজেকে কার্যত সরিয়েই রেখেছেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। এবার অভিনেতা সম্পর্কে বিবেক বললেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। একদিকে বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন গোপাল মুখার্জির নাতি তো অন্যদিকে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় (Saswata Chatterjee)'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' বিতর্ক থেকে কার্যত নিজেকে সরিয়ে রাখারই আভাস দিলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি কোনো ঐতিহাসিক নন, কেবল একজন অভিনেতা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে একটি গল্পের রাজনৈতিক দিক বিচার করা তাঁর কাজ নয়। শাশ্বত আরও বলেন, ছবির নাম 'দ্য দিল্লি ফাইলস' থেকে কেন 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' করা হলো, তা তিনি জানেন না। ছবিটি করার সময় তাঁকে কেবল তাঁর চরিত্রটি সম্পর্কে জানানো হয়েছিল, পুরো গল্প সম্পর্কে নয়। সোমবার শাশ্বতর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিবেক অগ্নিহোত্রী বললেন, শাশ্বতর দাবি সত্যি নয়।
আরও পড়ুন- The Bengal Files Row: তথ্যবিকৃতি আর মিথ্যেয় ভরা 'বেঙ্গল ফাইলস'! অভিযোগ তুলে বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে 'গোপাল-পাঁঠার' নাতি...
সম্প্রতি কলকাতায় বাতিল করা হয়েছে এই ছবির ট্রেলার। কেন বন্ধ করা হল ট্রেলার লঞ্চ? সেই প্রশ্ন তুলে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তাঁদের "ফ্যাসিস্ট" বলে অভিহিত করেন। 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, ছবিতে সাম্প্রদায়িকতায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে।
এই ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, "আমি শুধু একজন অভিনেতা। আমার একটি চরিত্র ভালো লেগেছে এবং আমি সেটি অভিনয় করেছি। কী ঘটছে বা ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ভাবার জন্য আমি কোনো ঐতিহাসিক নই। এটা আমার কাজ নয়। যাদের এটি দেখার কাজ, যদি তারা মনে করেন যে বাংলাকে ছোট করা হচ্ছে, তাহলে তারা তথ্য-প্রমাণ নিয়ে আদালতে যেতে পারেন। শুধু শোরগোল করে কোনো লাভ নেই।"
ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করা এই অভিনেতা জানান, "আজকাল এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পুরো গল্প কাউকে জানানো হয় না। আপনাকে কেবল আপনার চরিত্রটি সম্পর্কে জানানো হয়। যখন আমাকে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর চরিত্রটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তখন আমার এটি দুর্দান্ত মনে হয়েছিল। এটি একটি খলনায়কের চরিত্র, এবং এমন চরিত্র খুব কম অভিনেতাই পান। শুটিং চলার সময় ছবির নাম ছিল 'দ্য দিল্লি ফাইলস'। শুটিং শেষ হওয়ার পর জানতে পারলাম যে এর নাম পরিবর্তন করে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' করা হয়েছে। এটা আমার হাতে ছিল না।"
আরও পড়ুন- Sunjay Kapur Property Dispute: 'মা তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন ৩০০০০ কোটির কোম্পানি, এখন তিনিই ঘরছাড়া', সঞ্জয়ের বোনের নিশানায় প্রিয়া- করিশ্মা?
অন্যদিকে, ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের এই দাবি অস্বীকার করেছেন। সোমবার দিল্লিতে এক সাক্ষাৎকারে বিবেক বলেন, "মানুষকে যা বলতে বলা হয়, তারা তাই বলে। শাশ্বত একজন প্রাক্তন বিধায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটি বাংলায় তৈরি হয়েছে। এর নাম ছিল 'দ্য দিল্লি ফাইলস: বেঙ্গল চ্যাপ্টার'। শাশ্বত একজন বাঙালি হিসেবে অভিনয় করছেন। তিনি মুর্শিদাবাদের বিধায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন। পুরো ছবিটির পটভূমি বাংলা। ছবির সব অভিনেতাই বাঙালি। তাই, যদি এখন কেউ বলেন যে তাদের আগে কিছু বলা হয়নি..."
ছবির নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিবেক আরও বলেন, "নামটি অনেক আগেই পরিবর্তন করা হয়েছিল। এটি আজ ঘটেনি। আমরা গত মাস থেকে দিল্লিতে ছবিটি দেখাচ্ছি। যখন পোস্টারটি এসেছে, তখন সব অভিনেতাকে পাঠানো হয়েছে। সবাই এটি পছন্দ করেছেন।" বিবেক আরও বলেন, "আজ একজন অভিনেতা কী বলেছেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। সে আমার কোস্চার। ভারতের সেরা অভিনেতাদের মধ্যে একজন। তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। এই ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারও পেতে পারেন। কিন্তু, যেমনটা আমি বলেছি, বাংলায় শাসক দল আপনাকে বলে দেবে কী বলতে হবে।"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)