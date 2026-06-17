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Bengali Music: বিশ্বমঞ্চে বাংলা গান! ঐতিহাসিক চুক্তিতে হাত মেলাল ওয়ার্নার মিউজিক ও এসভিএফ

SVF Warner Music Deal: এই দুই সংস্থার হাত মেলানো কেবল ব্যবসার লাভ-ক্ষতির হিসাব নয়। এটা বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে বড় করে তুলে ধরার একটা বড় পদক্ষেপ। এর হাত ধরে আগামী দিনে পৃথিবীর বুকে বাংলা গান যেমন আরও বেশি ছড়িয়ে পড়বে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 17, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:45 AM IST
Bengali Music: বিশ্বমঞ্চে বাংলা গান! ঐতিহাসিক চুক্তিতে হাত মেলাল ওয়ার্নার মিউজিক ও এসভিএফ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বিশ্বমঞ্চে বাংলা গান! ঐতিহাসিক চুক্তিতে হাত মেলাল ওয়ার্নার মিউজিক ও এসভিএফ
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