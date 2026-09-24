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দুর্গাপুজোয় রাজ্য সরকারের মেগা আয়োজন! ইডেনে শ্রেয়া-শানু-শান-এর ‘ট্রিবিউট টু মা, কোন কোন তারকা মাতাবেন মঞ্চ?

Durga Puja News: দুর্গাপুজো ২০২৬-কে ঘিরে কলকাতা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহালয়ার দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে হবে মেগা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন- শ্রেয়া ঘোষাল, কুমার শানু, শান-সহ একাধিক শিল্পীরা। পাশাপাশি ‘ট্রিবিউট টু মা’ নামে বিশেষ সাংস্কৃতিক সফরের আয়োজন করা হবে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর ও বহরমপুরে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:31 PM IST
দুর্গাপুজোয় রাজ্য সরকারের মেগা আয়োজন! ইডেনে শ্রেয়া-শানু-শান-এর ‘ট্রিবিউট টু মা, কোন কোন তারকা মাতাবেন মঞ্চ?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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