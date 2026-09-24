/দুর্গাপুজোয় রাজ্য সরকারের মেগা আয়োজন! ইডেনে শ্রেয়া-শানু-শান-এর ‘ট্রিবিউট টু মা, কোন কোন তারকা মাতাবেন মঞ্চ?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: দুর্গাপুজো মানেই উৎসব, আর সেই উৎসবকে আরও বড় করে তুলতে ২০২৬ সালে একাধিক মেগা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা—পুজোর আবহে এবার সুর, নাচ, লোকসংস্কৃতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন দেখা যেতে পারে। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মহালয়ার দিন ইডেনে হবে বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হবে ‘ট্রিবিউট টু মা’ নামে সাংস্কৃতিক সফর।
মহালয়ায় ইডেনে বড় অনুষ্ঠান
মহালয়ার দিন, অর্থাৎ দেবীপক্ষের সূচনাতেই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে একাধিক জনপ্রিয় শিল্পীর পারফরম্যান্স থাকার কথা। তালিকায় রয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল, কুমার শানু, শান, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, মোনালি ঠাকুর, মধুশ্রী-সহ আরও বেশ কয়েকজন শিল্পী। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইডেনের অনুষ্ঠানে বাংলার বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতিকেও তুলে ধরা হবে। দার্জিলিঙের তামাং সেলো, কালিম্পঙের লেপচা নাচ, রাজবংশী লোকনৃত্য, মালদহের গম্ভীরা, বীরভূমের বাউল, ছৌ, সাঁওতালি নাচ, পটুয়ার গান, রামপ্রসাদী-সহ বাংলার নানা প্রান্তের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা থাকতে পারে। এছাড়াও ইডেনে ‘মা আসছে—উমা স্টোরি’ থিমে 3D প্রজেকশন ম্যাপিং শো, ড্রোন শো এবং আতসবাজির আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন জেলার প্রায় ১০ হাজার দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পরিকল্পনার কথাও একাধিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যজুড়েও সাংস্কৃতিক সফর
পুজোর অনুষ্ঠানকে কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘ট্রিবিউট টু মা’ টুর। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, নন্দীগ্রাম, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর এবং বহরমপুরে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রতিটি জায়গায় দু’দিন করে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। এই সফরে জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীদের পাশাপাশি বাংলার লোকশিল্পীদেরও মঞ্চে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কোন শিল্পী কোন শহরে কোন দিনে পারফর্ম করবেন, সেই সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
পঞ্চমীতে দিঘায় বিশেষ অনুষ্ঠান
‘ট্রিবিউট টু মা’ সফরের মধ্যে পঞ্চমীর দিনের দিঘার অনুষ্ঠানটিকে অন্যতম বড় আয়োজন হিসেবে ধরা হচ্ছে। সেখানে মোনালি ঠাকুর, মধুশ্রী, অন্তরা মিত্র, উজ্জয়িনী-সহ একাধিক শিল্পীর নাম উঠে এসেছে। অন্যদিকে কুমার শানু, শান এবং আরও কয়েকজন জনপ্রিয় শিল্পীকেও এই সাংস্কৃতিক আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
বিজয়ার সন্ধ্যাতেও বিশেষ চমক
দুর্গাপুজোর শেষ দিন অর্থাৎ বিজয়া দশমীতেও বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। গঙ্গার রিভারফ্রন্ট এলাকায় আলোকসজ্জা, ড্রোন শো, আতসবাজি এবং ভাসমান ট্যাবলো প্রদর্শনের পরিকল্পনার কথা জানা গিয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতু, হাওড়া ব্রিজ এবং গঙ্গার তীরকে আলোকসজ্জায় সাজানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। মহালয়া থেকে বিজয়া—দুর্গাপুজোর প্রায় গোটা সময়জুড়েই নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে শিল্পীদের তালিকা, অনুষ্ঠানস্থল ও সময়সূচির কিছু অংশ এখনও পরিবর্তিত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনগুলিতে উল্লেখ রয়েছে।
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