  • Srijato Arrest: আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, ১০০ ভাগ সত্যি, কমিশনের সাফাই উড়িয়ে বিস্ফোরক শ্রীজাত

Srijato Arrest: 'আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, ১০০ ভাগ সত্যি', কমিশনের সাফাই উড়িয়ে বিস্ফোরক শ্রীজাত

ভোটমুখী বাংলায় পারদ চড়ছে প্রতিনিয়ত। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট ঘিরে যখন সাজ সাজ রব, ঠিক তখনই রাজ্য রাজনীতি ও সংস্কৃতি মহলে আছড়ে পড়ল এক প্রবল বিতর্ক। প্রখ্যাত কবি, গীতিকার ও পরিচালক শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে— এই খবরকে কেন্দ্র করে বুধবার সরগরম হয়ে উঠল রাজ্য। খবরের সূত্রপাত কয়েক বছর আগে তাঁর লেখা একটি ‘বিতর্কিত’ কবিতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর দায়ের করা মামলা থেকে। কিন্তু দিনভর নাটুকে মোড় নিল এই ঘটনা, যেখানে খোদ নির্বাচন কমিশন এবং কবির বয়ান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 22, 2026, 05:53 PM IST
Srijato Arrest: 'আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, ১০০ ভাগ সত্যি', কমিশনের সাফাই উড়িয়ে বিস্ফোরক শ্রীজাত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটমুখী বাংলায় পারদ চড়ছে প্রতিনিয়ত। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট ঘিরে যখন সাজ সাজ রব, ঠিক তখনই রাজ্য রাজনীতি ও সংস্কৃতি মহলে আছড়ে পড়ল এক প্রবল বিতর্ক। প্রখ্যাত কবি, গীতিকার ও পরিচালক শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে— এই খবরকে কেন্দ্র করে বুধবার সরগরম হয়ে উঠল রাজ্য। খবরের সূত্রপাত কয়েক বছর আগে তাঁর লেখা একটি ‘বিতর্কিত’ কবিতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর দায়ের করা মামলা থেকে। কিন্তু দিনভর নাটুকে মোড় নিল এই ঘটনা, যেখানে খোদ নির্বাচন কমিশন এবং কবির বয়ান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে।

নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ির মধ্যেই খবর রটে যায় যে, পুরনো মামলার জেরে কমিশন ও আদালতের নির্দেশে শ্রীজাতকে গ্রেফতার করা হতে পারে। বিষয়টি জানাজানি হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “সকাল থেকে ফোন আর মেসেজে পাগল হয়ে যাচ্ছি। শ্রীজাতকে নাকি ফোন করে বলা হয়েছে বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি খোঁজ নিয়েছি। এ আবার কী হচ্ছে!” মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য পরোক্ষভাবে বিষয়টিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দিকেই ইঙ্গিত করেছে।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ময়দানে নামে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্ট জানান, শ্রীজাতর বিরুদ্ধে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কমিশনের দাবি অনুযায়ী, পুরো বিষয়টিই একটি ‘গুজব’। এমনকি কমিশনের তরফে সরকারিভাবে এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করা হয়। কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী পুরনো মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা থাকলেও শ্রীজাতর ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি বলেই জানানো হয়।

কমিশন যখন ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে ব্যস্ত, তখনই বুধবার বিকেলে শ্রীজাতর একটি ফেসবুক পোস্ট পুরো সমীকরণ বদলে দেয়। কবি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, “আমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। খবরটা ভুয়ো নয়, একশো ভাগ সত্যি। আপাতত এটুকুই। বাকি কথা পরে হবে।” কবির এই দাবি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই ধন্দ তৈরি হয়েছে। যদি কমিশন দায় অস্বীকার করে থাকে, তবে আদালতের নির্দেশ বা পুলিশের গতিবিধি নিয়ে কবি কেন এত নিশ্চিত— সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোটের আবহে এই ‘কবি-নিগ্রহ’ ইস্যু যে নির্বাচনী ময়দানে বড় অস্ত্র হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদিকে কমিশনের অস্বীকার, অন্যদিকে কবির অনড় অবস্থান— সব মিলিয়ে শ্রীজাত-কাহিনি এখন টানটান উত্তেজনার পর্যায়ে।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

