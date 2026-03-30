Rahul Arunoday Banerjee's Wife Priyanka Sarkar: কে রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার? চর্চিত তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণ, অভিনেত্রীর নেট ওয়ার্থ কত?

Rahul Arunoday Banerjee's Wife Priyanka Sarkar: কে রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার? চর্চিত তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণ, অভিনেত্রীর নেট ওয়ার্থ কত?
Who Is Rahul Arunoday Banerjees Wife Priyanka Sarkar: মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনেতার প্রয়াণের পরেই চর্চায় তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার? রইল তাঁর কেরিয়ার, মোট সম্পদ এবং ব্যক্তিগত জীবন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল প্রিয়াঙ্কা সরকার। মূলত বাংলা সিনেমা ও টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতেই তাঁর কাজ। ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় জন্ম প্রিয়াঙ্কার। ২০০৩ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে শিশুশিল্পী হিসেবে তাঁর অভিনয়ের কেরিয়ার শুরু। ২০০৫ সালে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে 'দাদার আদেশ' সিনেমার হাত ধরে প্রিয়াঙ্কার পূর্ণাঙ্গ অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ।
এছাড়াও প্রিয়াঙ্কা বেশ কয়েকটি বাংলা টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। 'স্বপ্নের রং নীল', আস্থা, খেলা, ও 'নানা রংয়ের দিনগুলি'তে পাওয়া গিয়েছে প্রিয়াঙ্কাকে। রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কাকে দাদা-বোনের চরিত্রেই পাওয়া যেত। রাজ চক্রবর্তীর সিনেমা 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছিল রাহুল-প্রিয়াঙ্কার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। ব্লকব্লাস্টার ছবির 'পল্লবী' ও 'কৃষ্ণ'কে বাংলার দর্শক কখনই ভুলতে পারবেন না।
প্রিয়াঙ্কা সরকারের ফিল্ম কেরিয়ার: শিশুশিল্পী হিসেবে কেরিয়ার শুরু করা প্রিয়াঙ্কা ধীরে ধীরে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পরিচিতি বানিয়েছেন। 'দাদার আদেশ' এবং 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর মতো শুরুর দিকের সিনেমার পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা 'রাজকাহিনী', 'ক্রিসক্রস', 'ব্যোমকেশ বক্সী', 'অন্দরকাহিনী', 'সুলতান: দ্য সেভিয়ার', 'রবিনস কিচেন', 'দ্য জেব্রাস: ডার্ক ভ্রম' এবং 'ফেরা'-র মতো সিনেমায় কাজ করেছেন। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়েও প্রিয়াঙ্কার মুখ পরিচিত।
প্রিয়াঙ্কা সরকার ও রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের টাইমলাইন
রাহুলের মর্মান্তিক মৃত্যুর আগে তাঁর এবং প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক ছিল বেশ চর্চিত। প্রকাশ্যে বিচ্ছেদ এবং সন্তানের মুখ চেয়ে ফের এক হওয়ার মতো নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
২০০৮: 'চিরদিনই তুমি যে আমার' -এর হাত ধরে পর্দায় এবং পর্দার বাইরের সবচেয়ে প্রিয় জুটি বানিয়েছিল রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে।
২০১০: টানা দু'বছর প্রেমের সম্পর্কের পর ২০১০ সালে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার বৈবাহিক বন্ধনে জড়ান।
২০১৩: ৯ ডিসেম্বর রাহুল-প্রিয়াঙ্কার বাবা-মা হন। সন্তানের নাম দেন তাঁরা সহজ।
২০১৭: বিয়ের সাত বছর পর রাহুল-প্রিয়াঙ্কা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
২০১৮: সালে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেন।
২০২৩: রাহুল-প্রিয়াঙ্কা তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ককে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন প্রত্যাহার করে পুনরায় এক হন।
রাহুলের প্রয়াণে ইনস্টাগ্রামে প্রিয়াঙ্কার প্রতিক্রিয়া
'এটি আমাদের জন্য গভীর শোক ও অসীম হতাশার সময়। এই কঠিন মুহূর্তে আমরা আন্তরিক ভাবে কিছুটা সময় ও ব্যক্তিগত পরিসরের অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে একটি শিশু, একজন মা, একটি পরিবার এবং প্রিয়জনরা একসঙ্গে এই ক্ষতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা আমাদের বন্ধুদের এবং সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সহকর্মীদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি—আমাদের সীমারেখাকে সম্মান করুন, অনধিকার প্রবেশ থেকে বিরত থাকুন, এবং আমাদের শান্তিতে শোক পালনের মর্যাদা দিন। এই সময়ে আপনাদের বোঝাপড়া এবং সমর্থন আমাদের কাছে আগের যে কোনোও সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'
প্রিয়াঙ্কা সরকারের নেট ওয়ার্থ: এক দৈনিকের তথ্য বলছে, ২০২৬ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কার আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। বাংলা সিনেদুনিয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়।
