Ram Charan's Bodyguard Kevin Kunta: রাম চরণের দশাসই দেহরক্ষী কে, একদিনের পারিশ্রমিকই ৫ লাখ! চিননু রেস্টলিংয়ের 'মামা লামিন অফ বারা'কে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের স্টার রাম চরণ ( Ram Charan) দেশ জুড়ে প্রচার করছেন তাঁর আসন্ন স্পোর্টস ভিত্তিক ছবি 'পেদ্দি'র (Peddi)। তবে অভিনেতার থেকে লাইমলাইট সরে গিয়েছে এখন তাঁর বডিগার্ডের উপর। নেটপাড়ায় রীতিমতো ভাইরাল সেই ব্যক্তির নাম কেভিন কুন্তা (Ram Charan's Bodyguard Kevin Kunta)। লোকজন তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলছে, তাঁকে নিয়ে রিলস বানাচ্ছে। টেলরড স্যুটেই দেখা যায় কেভিনকে। তাঁর শান্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা নজর কাড়ে। 'সবচেয়ে স্টাইলিশ সেলিব্রিটি দেহরক্ষী’র তকমাও পেয়েছেন কেভিন। এখন অনেকেরই এখন প্রশ্ন রাম চরণের এই দশাসই দেহরক্ষী কে?
কেভিনকে নিয়ে যা বলছেন রামচরণ
রাম চরণের সঙ্গে ৪ বছর কাজ করছেন কেভিন। একাধিক প্রতিবেদনের দাবি যে, প্রতিদিন ২ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন তিনি। রাম চরণ কেভিনকে নিজের পরিবারের অংশ হিসেবেই দেখেন। রামচরণ বলছেন, 'যখনই আমরা বাইরে যাই, পরিবারের সবাই যেখানে থাকে, আমাদের বাচ্চারাও সবাই কেভিনের খোঁজ করে। গত চার বছর ধরে কেভিন আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। আপনারা ওকে এত ফেমাস করে দিয়েছেন যে, আমি তো এখন ওকে বাইরে বেরোতে দিই না! কে জানে কেউ যদি ওকে চকোলেট বা বিস্কুট ঘুষ দিয়ে, আমার বিষয়ে কিছু জেনে নেবে কিনা!'
কেভিনের ব্যক্তিগত পটভূমি ও পরিচয়
প্রকৃত নাম: অফিসিয়াল ক্রীড়া নথিপত্রে নিবন্ধিত কেভিনের আইনি নাম আবদু কাদির সো
বয়স: কেভিনের এখন বয়স ২৭ বছর। তিনি ১৯৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন।
জন্ম: পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়ার আদি বাসিন্দা কেভিন। রেস্টলিং দুনিয়ায় 'মামা লামিন অফ বারা' নামেই পরিচিত তিনি।
বর্তমান নিবাস: ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে থাকেন কেভিন এবং সেখান থেকেই তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
পেশাদার এমএমএ ও নিরাপত্তা বিষয়ক কেরিয়ার
এলিট অ্যাথলিট: কেভিন ট্রেনড কমব্যাট স্পোর্টস অ্যাথলিট। ২০২১ সালে সফলভাবে ইতালির জাতীয় এমএমএ দলে জায়গা করে নেন। তিনি ইতালির জাতীয় মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্টজয়ী
ফাইট রেকর্ড: কেভিন তাঁর জন্মনাম ব্যবহার করে ইউরোপীয় মিডলওয়েট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পেশাদার কেরিয়ারে তাঁর জয়ের সংখ্যা ৪ এবং পরাজয়ের সংখ্যা ৬। কেভিনের সর্বশেষ পেশাদার লড়াই ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে।
ভিআইপি নিরাপত্তা: এমএমএ ফাইটিংয়ের পাশাপাশি কেভিন তাঁর মার্শাল আর্ট দক্ষতাকেই কাজে লাগিয়ে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভিআইপি ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ এবং উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন তারকাদের জন্য অত্যন্ত উন্নতমানের ও নিবিড় নিরাপত্তা সেবা প্রদান করে থাকেন...
