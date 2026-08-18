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ক্যাটরিনার ‘নো-কিসিং’ রুল ভেঙেছিল হৃতিকের জন্যেই! চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন জোয়া

Katrina Kaif agreed to first on-screen kiss: বলিউডের জনপ্রিয় ছবি ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’-তে ক্যাটরিনা কাইফ তাঁর দীর্ঘদিনের অন-স্ক্রিন কিসিং নিয়ম ভেঙেছিলেন। কিন্তু ঠিক কী এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যার কারণে প্রথমবার চুম্বনের দৃশ্যে রাজি হলেন অভিনেত্রী? পরিচালক জোয়া আখতারের সেই গোপন ও চমকপ্রদ তথ্য জানলে আপনার চোখ কপালে উঠবে!

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:15 PM IST
ক্যাটরিনার ‘নো-কিসিং’ রুল ভেঙেছিল হৃতিকের জন্যেই! চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন জোয়া
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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