/ক্যাটরিনার ‘নো-কিসিং’ রুল ভেঙেছিল হৃতিকের জন্যেই! চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন জোয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’ ছবিতে প্রথম অন-স্ক্রিন কিস কেন করেছিলেন ক্যাটরিনা? নেপথ্যের কারণ জানালেন জোয়া আখতার। পরিচালক জোয়া আখতারের ২০১১ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’ বলিউড সিনেমাকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। প্রচলিত বাণিজ্যিক ছবির ধারা ভেঙে এই রোড কমেডি-ড্রামায় কোনও হিরো এলিভেশন, অ্যাকশন সিকোয়েন্স বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া রোমান্টিক ট্র্যাক রাখা হয়নি। গল্প যেভাবে স্বাভাবিকভাবে এগিয়েছে, দর্শক সেটাই দারুণভাবে গ্রহণ করেছিল।
ঋত্বিক ও ক্যাটরিনার রোমান্টিক ডুয়েট নিয়ে টিমের চাপ ও জোয়ার অনড় অবস্থান
ছবির দুই প্রধান শিল্পী ঋত্বিক রোশন ও ক্যাটরিনা কাইফ দুজনেই অসাধারণ নৃত্যশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ছবিতে তাঁদের কোনও রোমান্টিক ডুয়েট রাখা হয়নি। তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও সহজ ছিল না। অভিনেতা ও তাঁদের ম্যানেজমেন্ট টিম প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল যাতে তাঁদের একটি রোমান্টিক গান রাখা হয়। তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন গান য়েন রাখা হয় অথবা ক্যাটরিনা যেন ‘সেনোরিটা’ গানের অংশ থাকেন। জোয়া আখতার সাফ জানিয়ে দেন যে গল্পের সঙ্গে তা মানানসই নয় এবং তা সম্পূর্ণ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হবে। পরিচালক জানান যে ফারহান আখতার ও রিতেশ সিধওয়ানির মতো প্রযোজকরা তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।
ক্যাটরিনার প্রথম অন-স্ক্রিন চুম্বন ও ‘প্রিন্স’ তত্ত্ব
ছবির একটি অন্যতম আলোচিত দৃশ্য ছিল, যেখানে ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত ‘লায়লা’ চরিত্রটি বাইক চালিয়ে বহু পথ পাড়ি দিয়ে এসে হৃতিক রোশনের ‘অর্জুন’কে হঠাৎ করে চুম্বন করে। ক্যাটরিনা কাইফের কেরিয়ারে এটিই ছিল প্রথম অন-স্ক্রিন কিস। চিত্রপট ও চিত্রনাট্য পড়ার পর তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দৃশ্যটি গল্পের স্বার্থে কতটা জরুরি। জোয়া আখতারের মতে, লায়লা এমন একজন মানুষ যিনি মুহূর্তে বাঁচেন। বিদায় নেওয়ার আগে তার এই সম্পূর্ণ আবেগপ্রবণ ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ তার চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই দৃশ্যটিকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে জোয়া জানান, অর্জুন যেন এক ‘স্লিপিং বিউটি’ এবং ক্যাটরিনা হলেন সেই ‘প্রিন্স’, যিনি তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য চুম্বন করেছিলেন।
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