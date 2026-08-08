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রবীন্দ্রপ্রয়াণের দিনে দেখা মর্মান্তিক দৃশ্য! সেন্সরের আপত্তি সত্ত্বেও কেন ‘বাইশে শ্রাবণ’ নাম বদলাননি মৃণাল সেন?

বিশ্বকবির প্রয়াণের দিনে নিমতলা শ্মশানে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনা ভুলতে পারেননি মৃণাল সেন। এক অসহায় পিতার কোলের মৃত শিশু হারিয়ে গিয়েছিল জনসমুদ্রে! সেই স্মৃতি থেকেই তৈরি ছবি 'বাইশে শ্রাবণ'। সেন্সর বোর্ডের প্রচণ্ড চাপ এবং 'অশ্রদ্ধার' অভিযোগ সত্ত্বেও কেন ছবির নাম বদলাতে রাজি হননি কিংবদন্তি পরিচালক? জানুন সেই ঐতিহাসিক বিতর্কের পেছনের গল্প

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 08, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:09 PM IST
রবীন্দ্রপ্রয়াণের দিনে দেখা মর্মান্তিক দৃশ্য! সেন্সরের আপত্তি সত্ত্বেও কেন ‘বাইশে শ্রাবণ’ নাম বদলাননি মৃণাল সেন?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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