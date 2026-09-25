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Explainer: ৪০০ বছরের অলৌকিক রহস্যময় মন্দির, নেই কোনও মূতি বা গর্ভগৃহ! কেন সূর্যাস্তের পর প্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ?

বিহারে এই মন্দির ৪০০ বছর পুরনো। এই অলৌকিক রহস্যময় মন্দিরে নেই মূতি বা গর্ভগৃহ! কেন সূর্যাস্তের পর প্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 25, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:19 PM IST
Explainer: ৪০০ বছরের অলৌকিক রহস্যময় মন্দির, নেই কোনও মূতি বা গর্ভগৃহ! কেন সূর্যাস্তের পর প্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৪০০ বছরের অলৌকিক রহস্যময় মন্দির, কেন সূর্যাস্তের পর প্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ?
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