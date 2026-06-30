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শেক্সপিয়ারের নাটকে সাঁওতালি সুর, কলকাতার মঞ্চ কাঁপাল কিট-কিসের তরুণরা

The Will of Shakespeare: 'দ্য উইল অফ শেক্সপিয়ার' একটি অনন্য নাট্য-উদ্যোগ। এতে কিট ও কিসের ২০ জন তরুণ আদিবাসী শিল্পী অংশ নিয়েছেন। তাঁরা শেক্সপিয়ারের তিনটি বিখ্যাত নাটক সাঁওতালি সংস্কৃতিতে রূপান্তর করেছেন। নাটকগুলো কলকাতার টাউন হলে মঞ্চস্থ হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:26 PM IST
শেক্সপিয়ারের নাটকে সাঁওতালি সুর, কলকাতার মঞ্চ কাঁপাল কিট-কিসের তরুণরা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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