Actor Yograj Singh: 'কোনদিনও ১ পয়সাও চাইনি! সারা জীবনে কখনও না বলিনি, সামান্য মূল্যেও কাজ করে দিয়েছি...' হঠাত্‍ কী হল যুবরাজ সিংয়ের বাবার?

Actor Yograj Singh: 'কোনদিনও ১ পয়সাও চাইনি! সারা জীবনে কখনও না বলিনি, সামান্য মূল্যেও কাজ করে দিয়েছি...' হঠাত্ কী হল যুবরাজ সিংয়ের বাবার?
Yograj Singh's revelation: সম্প্রতি তিনি, অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন যে, '৫০ হাজার টাকায় সিনেমা করেছি, কখনও পারিশ্রমিক চাইনি, কখনও ২ লাখ, কখনও ৯ লাখ দেয়'। অভিনেতা যোগরাজ আরও বলেন যে, তিনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পারিশ্রমিক চাননি এবং প্রযোজকরা যা দেন, তিনি সানন্দে তাই গ্রহণ করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগরাজ সিং,(Yograj Singh) ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটর যুবরাজ সিংহের (Yuvraj Singh) বাবা। নিজের ছেলে যুবরাজ ছাড়াও তিনি সারাজীবন অগুনতি ক্রিকেটরকে ফিটনেস (Fitness Trainer) ট্রেনিং দিয়েছেন। এর পাশাপাশি অসংখ্য চলচ্চিত্রে (Acting) কাজ করেছেন।পাঞ্জাবি চলচ্চিত্র 'বটওয়ারা' (Batwara) ১৯৮৩-এর মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন। পরে, তিনি 'বিছোরা' (Vichhora) ১৯৯৪ ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।
যোগরাজ সিং ৩৩টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে সফল হলিউড ছবি 'ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট' (West is West) ২০০৮ অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পরবর্তী পরিচালিত ছবি ছিল 'লাভ ইউ ববি' (Love u Bobby) ২০০৯।
এরপর যোগরাজকে ২০১৩ সালে ব্লকবাস্টার ছবি 'ভাগ মিলখা ভাগ' (Bhaag Milkha Bhaag)-এ দেখা যায়। তাঁর ২০১৭ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত পাঞ্জাবি চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে 'গ্রেট সরদার' (Great Sardaar), 'ক্রেজি টাব্বার' (Krazzy Tabbar) এবং 'ঠগ লাইফ' (Thug Life)।
তিনি ২০১৮ সালের পাঞ্জাবি অ্যাকশন ড্রামা 'সজ্জন সিং রংরুট' (Sajjan Singh Rangroot) পরিচালক: পঙ্কজ বাত্রা, পাঞ্জাবি ড্রামা 'কান্দে' (Kande) পরিচালক: কবি রাজ, 'জাগ্গা জিউন্দা ই' (Jagga Jiunda E), 'ভড্ডা কলাকার' (Vadda Kalakaar) এবং 'দুল্লা ভেইলি' (Dulla Vaily) পরিচালক: দেবী শর্মা-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
তাঁর ২০১৯ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ইয়ারা ভে' (Yaara Ve), 'লুকান মিচি' (Lukan Michi), 'আরদাস কারান' (Ardaas Karaan), 'দূরবীন' (Doorbeen) এবং 'তু মেরা কি লাগদা' (Tu Mera Ki Lagda)।
সম্প্রতি তিনি, অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন যে, '৫০ হাজার টাকায় সিনেমা করেছি, কখনও পারিশ্রমিক চাইনি, কখনও ২ লাখ, কখনও ৯ লাখ দেয়'। অভিনেতা যোগরাজ আরও বলেন যে, তিনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পারিশ্রমিক চাননি এবং প্রযোজকরা যা দেন, তিনি সানন্দে তাই গ্রহণ করেন।
বিভিন্ন ভাষায় ২০০-টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করা অভিনেতা এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগরাজ সিং জানিয়েছেন যে, তিনি অভিনয়ের জন্য কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পারিশ্রমিক চাননি। এর পরিবর্তে, প্রযোজকরা তাকে যে পরিমাণ অর্থ দেন, তিনি সেটাই গ্রহণ করেন। একটি সাক্ষাৎকারে যোগরাজ বলেন, তিনি ৫০,০০০ টাকার মতো কম পারিশ্রমিকেও সিনেমা করেছেন, আবার কখনও কখনও তাঁকে ২ লাখ বা এমনকি ৯ লাখ টাকাও দেওয়া হয়েছে। তিনি মূলত পাঞ্জাবি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন, তবে 'সিং ইজ ব্লিং' এবং 'ইন্ডিয়ান ২'-এর মতো হিন্দি ও তামিল ছবিতেও তাঁকে দেখা গেছে।
'ফাইভউড পডকাস্ট'-এ একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তার অভিনয় জীবন সম্পর্কে কথা বলেন, যা ১৯৭০-এর দশকে শুরু হয়েছিল। তিনি জানান, তাঁর বাবা এর ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং চুল কাটার সিদ্ধান্তের কারণে তাদের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছিল। বাড়িতে তাঁর চলচ্চিত্রের নাম উল্লেখ করাও বারণ ছিল। একই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সেটে কখনও রাগ দেখিয়ে বা ঝামেলা করে তিনি কোনও চলচ্চিত্রের আর্থিক ক্ষতি করেননি। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে একবার আঘাত লাগার পর একজন প্রযোজক তাঁকে তাঁর ট্রেলার থেকে বের করে দেওয়ায় তিনি তার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছিলেন।
যোগরাজ আরও দাবি করেন যে তিনি কখনও কোনও প্রস্তাব ফিরিয়ে দেননি, এই কারণেই তিনি তাঁর কেরিয়ারে প্রায় ২৫০টি ছবিতে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার সারা জীবনে কখনও 'না' বলিনি; কোনও প্রযোজকই আমার বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যান নিয়ে ফিরে যাননি। আমি কখনও রাগ দেখাইনি, বা কোনও ক্ষতিও করিনি। একজন প্রযোজকও আমার সামনে এসে বলতে পারবেন না যে আমার জন্য তাদের ক্ষতি হয়েছে। হয়তো কিছু শিল্পী হিংসার কারণে অভিযোগ করেছেন, কিন্তু আমি যার সঙ্গেই কাজ করেছি, তারা আমাকে পছন্দ করেছেন।'
তিনি জানান, যখন তিনি কাজ শুরু করেন, তখন তিনি জনপ্রিয় তারকা এবং নতুনদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি; তিনি সবার সঙ্গেই কাজ করেছেন। 'আমি কখনও ক্ষতি করিনি, তবে হ্যাঁ, আমি সবসময় আমার আত্মসম্মান বজায় রেখেছি। একবার, আমি আঘাতপ্রাপ্ত পা নিয়ে একটি ছবির কাজ করছিলাম, তখন তারা আমার চেয়ারটি ভ্যানিটি ভ্যান থেকে বাইরে বের করে রেখে দেয়। আমি সেই লোকটিকে বলেছিলাম, 'আজ তুমি আমার চেয়ার ভ্যান থেকে সরিয়েছ, যদি আর একবার এমন করো, তবে আমি এই চেয়ার দিয়েই তোমার মাথা ভেঙে দেব।'
আরও পড়ুন: Haryana IPS Officer's Case Update: হরিয়ানা IPS আত্মহত্যার ঘটনায় ১৮০ ডিগ্রি মোড়! ভিডিয়োয় ভয়ংকর সব কথা বলে তদন্তকারী অফিসারও নিজেকে করলেন গুলি...
আরও পড়ুন: TCS Big Update: ট্রাম্পের H1B ভিসা গুঁতোয় বড় পদক্ষেপের পথে TCS! আর কোনও ভারতীয়কে চাকরি নয়? বড় কথা বললেন CEO..
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)