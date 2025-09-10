Nepal Unrest: অশান্ত নেপাল! 'অনেকদিনের অপেক্ষা কিন্তু...' শ্বশুড়বাড়ি যেতে পারলেন না অভিনেত্রী-ইউটিউবার...
Actress and social media influencer Prajakta Koli: জ্বলছে নেপাল। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) ভারতীয়দের জন্য একটি ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। এই কারণেই শ্বশুড়বাড়ি যেতে পারলেন না অভিনেত্রী-ইনফ্লুয়েন্সার প্রাজক্তা কোলি। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ইউটিউবার-অভিনেত্রী জানান যে, এই মুহূর্তে কোনো ধরনের আনন্দ-উৎসব এই সময় মানায় না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে (Nepal) চলা 'জেন জি' (Gen Z) আন্দোলনের কারণে অভিনেত্রী (Actress) ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার (Social Media Influencer) প্রাজক্তা কোলি (Prajakta Koli) তাঁর নেপাল সফর স্থগিত করেছেন। প্রাজক্তা, যিনি 'মোস্টলি সেন' নামেও পরিচিত, তাঁর স্বামী বৃশাঙ্ক খানালের বাড়ি নেপালে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ইউটিউবার-অভিনেত্রী জানান যে, এই মুহূর্তে কোনো ধরনের আনন্দ-উৎসব এই সময় মানায় না। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রতিবাদে প্রায় ২২ জনের প্রাণহানি "হৃদয়বিদারক।"
প্রাজক্তা বলেন, "গতকাল নেপালে যা ঘটেছে তা সত্যিই হৃদয়বিদারক। এমন সময়ে কোনো ধরনের উদযাপন আমার কাছে অনুপযুক্ত মনে হচ্ছে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমি সেখানে যাওয়ার এবং সকলের সাথে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু এখন সঠিক সময় নয়। আশা করি, খুব শীঘ্রই আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে।"
২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রাজক্তা বৃশাঙ্কের সাথে বাগদান করেন, যা বৃশাঙ্কের জন্মদিন (১৯ সেপ্টেম্বর)-এর মাত্র দুই দিন আগে ছিল। এই দম্পতি সম্ভবত এই বিশেষ দিনগুলি নেপালে উদযাপন করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এখন সেই সফর বাতিল করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, অভিনেতা এবং প্রাজক্তার 'মিসম্যাচড' সহ-অভিনেতা রোহিত সারাফ, যিনি নেপালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, "নেপালের সকল মানুষের জন্য... আমার ভাবনা ও প্রার্থনা আপনাদের সাথে আছে। কোনো সংগ্রামেই নিরীহ প্রাণহানি হওয়া উচিত নয়। হিংসা কখনোই সমাধান হতে পারে না।" তিনি তাঁর পোস্টের শেষে বলেন, "আমি আলোচনা, সহানুভূতি এবং শান্তির আশা করছি।"
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমইএ) ভারতীয়দের জন্য একটি ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। এই প্রতিবাদের মধ্যে, এমইএ ভারতীয়দের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নেপালে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে অনুরোধ করেছে। ইতিমধ্যেই নেপালে থাকা ভারতীয়দের ঘরের ভেতরে থাকতে, রাস্তায় বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে এবং নেপালী কর্তৃপক্ষ ও কাঠমান্ডুতে ভারতীয় দূতাবাস দ্বারা জারি করা নিরাপত্তা পরামর্শ কঠোরভাবে মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে।
নেপালে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের ফলে অস্থিরতা চলছে, যার কারণে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলিকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। গত দুই দিনে, জেন জি-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ তীব্র হয়েছে। এতে ফেডারেল পার্লামেন্ট এবং কাঠমান্ডু জুড়ে সহিংস সংঘর্ষে অন্তত ২২ জন নিহত এবং ৫০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি সরকারি ভবনে, যার মধ্যে সংসদ ভবনও ছিল, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
