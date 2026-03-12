English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • YouTuber Nonsane Shamik Adhikary Update: ২ দিন ধরে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে নির্যাতন, ধর্ষণ: অবশেষে ৩৫ দিন পর জামিন পেল অভিযুক্ত ননসেন শমীক

Samik Adhikary controversy: প্রসঙ্গত, জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ‘ননসেন’ (Nonsane) ওরফে শমীক অধিকারীর বিরুদ্ধে ওঠে মারাত্মক অভিযোগ।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 12, 2026, 08:45 PM IST
'ননসেন' শমীক অধিকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ৩৫ দিন পুলিসি হেফাজতে থাকার পর অবশেষে জামিন পেলেন জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার শমীক অধিকারী (ননসেন)। বৃহস্পতিবার আলিপুর সেশন কোর্টের বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর এবং কেস ডায়েরি খতিয়ে দেখে শমীককে শর্তসাপেক্ষ জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মামলার প্রেক্ষাপট ও আইনজীবীর যুক্তি

শমীক অধিকারীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। এদিন আদালতে শমীকের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা। তিনি আদালতে দাবি করেন যে, এই মামলাটি সম্পূর্ণভাবে একটি 'আফটার থট' বা পরবর্তী সময়ে সাজানো ঘটনা। আইনজীবী যুক্তি দেন যে, প্রাথমিক এফআইআর দায়ের করার দুদিন পর ধর্ষণের অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে, যা অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অনির্বাণ গুহঠাকুরতা সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নজির টেনে বলেন যে, দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো ধস্তাধস্তি বা মতবিরোধকে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগে রূপান্তরিত করা আইনত ও নৈতিকভাবে অনুচিত। তাঁর মতে, ঠুনকো কারণে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হলে প্রকৃত অপরাধের যে ভয়াবহতা এবং যন্ত্রণা, তাকেই অসম্মান করা হয়। তিনি আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, পারস্পরিক বিবাদকে যৌন অপরাধের রূপ দিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আদালতের রায় ও জামিনের শর্ত

উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর আলিপুর আদালতের বিচারক শমীক অধিকারীর জামিন মঞ্জুর করেন। তবে তাঁকে বেশ কিছু কড়া শর্ত মানতে হবে:

১. বন্ডের পরিমাণ: ৫০,০০০ টাকার বন্ড এবং দুইজন জামিনদারের (Surety) বিনিময়ে তিনি মুক্তি পাবেন।

২. তদন্তে সহযোগিতা: প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের (IO) সঙ্গে দেখা করতে হবে।

৩. এলাকা ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা: সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না।

প্রসঙ্গত, জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ‘ননসেন’ (Nonsane) ওরফে শমীক অধিকারীর বিরুদ্ধে ওঠে মারাত্মক অভিযোগ। সেই বিস্ফোরকের অভিযোগ করেন খোদ তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা। শমীকের বিরুদ্ধে শারীরিক ও যৌন হেনস্তার (Sexual Harassment) অভিযোগ জানিয়ে বেহালা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন তিনি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল নেটপাড়ায়।

যুবতীর দাবি, গত ২ ফেব্রুয়ারি নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার আমন্ত্রণে তিনি শমীকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরতে চাইলে শমীক তাঁর ফোন কেড়ে নেন। ফোনের চ্যাটে এক বিরোধী কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সঙ্গে কথা বলতে দেখে শমীক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ। যুবতীর কথায়, 'আমাকে একটি ঘরে আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়। চোখে এমন আঘাত করা হয় যে আমি সাময়িকভাবে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ি। আমার চোখ ফুলে যায়। যেকোনও কিছু জিজ্ঞেস করলে, আমি যাই উত্তর দিই, আমাকে প্রবল মারে। মারের সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে, তোকে ভালোবাসি তাই মারছি'।

অভিযোগ আরও গুরুতর— সারা রাত আটকে রেখে পরদিন সকালে আচমকাই ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে শমীক। বিষয়টি কাউকে জানালে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি আঘাত ঢাকতে জোর করে মেকআপ করিয়ে মাস্ক পরিয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি।

অভিযোগ সামনে আসতেই পাল্টা মুখ খুলেছেন শমীক অধিকারী। তাঁর দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। দু’দিন আগে আমাদের মধ্যে প্রবল অশান্তি হয়েছিল। সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা থাকলে তা সম্মতিক্রমেই হয়। কেন এমন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না।'

অন্যদিকে, শমীকের বাবা-মা এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি, ওই যুবতী দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং শমীকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঘটনার দিন যুবতী নিজেই ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিলেন। শমীকের বাবার দাবি অনুযায়ী, যুবতীর ‘মিথ্যা কথা’ ধরা পড়ে যাওয়ায় দু’জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। শমীক রাগের মাথায় একটি চড় মেরেছিলেন— এ কথা স্বীকার করলেও, ধর্ষণ বা গুরুতর মারধরের অভিযোগ তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মেয়েটিকে স্যুপ খাওয়ানো থেকে শুরু করে ওষুধ দেওয়া— সবটাই করা হয়েছিল মানবিক খাতিরে।

শমীকের তৈরি শর্ট ভিডিয়ো ‘বাটন’ সম্প্রতি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে ভাইরাল হয়েছিল। এই ইস্যুতেই এবার আসরে নেমেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগের স্ক্রিনশট শেয়ার করে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেন। কুণাল মনে করিয়ে দেন, এই শমীকই কিছুদিন আগে ভিডিয়োতে দাবি করেছিলেন যে রাজ্যে মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরের দাবি, সরকারের সমালোচনা করায় শমীককে পরিকল্পিতভাবে বিপাকে ফেলা হচ্ছে।

 

প্রভাব ও জনমত

শমীক অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ননসেন' (Nonsen) নামে পরিচিত। তাঁর গ্রেফতারির পর থেকেই অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ ৩৫ দিন জেলে থাকার পর এই মুক্তি তাঁর আইনি লড়াইয়ে বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আইনজীবীদের একাংশের মতে, এই রায় আবারও প্রমাণ করল যে, কোনও অভিযোগ দায়ের হলেই তা ধ্রুব সত্য নয়; প্রমাণের অভাব বা অভিযোগের অসংগতি থাকলে অভিযুক্তের মৌলিক অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্ব আইনি ব্যবস্থায় অপরিসীম।

শমীকের পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আদালতের এই রায়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। এখন দেখার, তদন্তের পরবর্তী ধাপে এই মামলা কোন দিকে মোড় নেয়।

