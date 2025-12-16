Nitish Kumar hijab controversy: স্টেজে সার্টিফিকেট নিতে আসা ডাক্তারের হিজাব টেনে খুললেন নীতীশ! মারমুখী দঙ্গলগার্ল...
Zaira Wasim on Nitish Kumar: মঞ্চে সার্টিফিকেট নিতে উঠে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই হেনস্থার শিকার এক মহিলা ডাক্তার। প্রকাশ্য মঞ্চেই তাঁর হিজাব ধরে টেনে খুলে দিলেন নীতীশ কুমার। এই ঘটনায় কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রাক্তন বলিউড অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের (Nitish Kumar) একটি ভিডিয়ো। যা থেকে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, পাটনায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে এক মহিলা ডাক্তারের মুখ থেকে তিনি হিজাব টেনে নামিয়ে দেন। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রাক্তন বলিউড অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম (Zaira Wasim)।
জানা গেছে, ঘটনাটি গত সোমবার বিহারের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ঘটে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ডাক্তারদের মধ্যে নিয়োগপত্র হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, হিজাব পরিহিত এক মহিলা ডাক্তার মঞ্চে নিয়োগপত্র নিতে এলে ৭৪ বছর বয়সী জেডি(ইউ) নেতা নীতীশ কুমার তাঁর হিজাবের দিকে ইঙ্গিত করেন। মহিলাটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি হাত বাড়িয়ে হিজাবটি মহিলার মুখ থেকে টেনে নামিয়ে দেন, যাতে তাঁর মুখের কিছু অংশ দেখা যায়। এই কাজ করে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সেই সময় একটি নির্বিকার হাসিও দেখা যায়।
আরও পড়ুন- Virat-Anushka: অনুষ্কা বদলে দিয়েছে বিরাটের জীবন! 'বিনম্র থাকুন', পরামর্শ প্রেমানন্দ মহারাজের...
নীতীশ কুমারের এহেন আচরণের কড়া নিন্দা করেছেন 'দঙ্গল' খ্যাত প্রাক্তন অভিনেত্রী জায়রা ওয়াসিম। ঘটনার কড়া নিন্দা করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ সরব হন। তিনি এই ঘটনাটিকে "অত্যন্ত বিরক্তিকর" বলে অভিহিত করেন।
জায়রা লেখেন, "একজন মহিলার মর্যাদা ও শালীনতা এমন কোনও খেলনা নয়, যা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়। বিশেষ করে কোনও প্রকাশ্য মঞ্চে।" নিজেকে একজন মুসলিম মহিলা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "একজন মুসলিম মহিলা হিসেবে, অন্য একজন মহিলার নিকাবকে এত সহজে টেনে নামানো এবং সেই সঙ্গে তাঁর নির্বিকার হাসি দেখাটা ছিল অত্যন্ত ক্ষোভজনক। ক্ষমতা কাউকে সীমা লঙ্ঘনের অনুমতি দেয় না। নীতীশ কুমারের উচিত ওই মহিলার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া।"
আরও পড়ুন- Dev on Messi Controversy: 'অন্যরা পারল, আমরা পারলাম না! বাংলার ইমেজ খারাপ হল', মেসিকাণ্ডে আক্ষেপ দেবের...
২০১৯ সালে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণ দেখিয়ে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সরে যান জায়রা ওয়াসিম। এই পোস্টে বহু নেটিজেন তাঁকে সমর্থন জানান এবং সম্মতি, ব্যক্তিগত সীমানা ও ধর্মীয় পোশাকের প্রতি সম্মানের বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই নয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস নীতীশ কুমারের এই কাজকে "লজ্জাজনক" বলে আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে মহিলাদের অসম্মান করার অভিযোগ তুলেছে। রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ ও বিচারবুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)