Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: নীরবে সমাজের মান বদলে দেন যাঁরা, অন্ধকারে ফেলেন আলো! তাঁদেরই 'অনন্য সম্মান'...

Ananya Samman 2026: প্রতিদিনের শিরোনামে থাকে রাজনীতি, বিনোদন কিংবা অপরাধের কচকচানি। কিন্তু সেই ভিড়ের আড়ালে এমন কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের লড়াই কোনো ক্যামেরার সামনে আসে না। তাঁরা প্রচারের আলোয় থাকতে চান না, অথচ সমাজকে আগলে রাখেন নিরলস পরিশ্রমে। সেই সব ‘অখ্যাত’ বীরদের কুর্নিশ জানাতে আবারও ফিরে এল জি ২৪ ঘণ্টার বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য— ‘অনন্য সম্মান ১৪৩২’।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 13, 2026, 12:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরে আবারও ফিরে এল সেই দিনটা। একটা দিন, যখন খবরের গতি একটু থামে, আর মানুষের গল্প একটু ধীরে, একটু গভীরভাবে শোনা যায়। জি ২৪ ঘণ্টা-র ‘অনন্য সম্মান ২০২৬’ সেইসব মানুষদের জন্য, যাঁরা প্রচারের কেন্দ্রে নন, অথচ সমাজের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে।

কেউ ভোরবেলায় হাসপাতালে ঢোকেন, রাত গভীর করে ফেরেন। কেউ সংস্কৃতির চর্চায় নিজের জীবনটাকেই সঁপে দিয়েছেন। কেউ সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। এই সন্ধ্যা তাঁদের নাম উচ্চারণের। এই সন্ধ্যা তাঁদের দীর্ঘ নীরবতার পাশে দাঁড়ানোর।

সম্মান মানে শুধু ট্রফি নয়। সম্মান মানে—একটা স্বীকৃতি, যা বলে, “আপনি একা নন। আপনার পথচলা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি।” বছরভর অসংখ্য খবরের ভিড়ে আমরা কখনও কখনও মানুষটার দিকে তাকাতে ভুলে যাই। এই আয়োজন সেই ভুলটা শুধরে নেওয়ার ছোট্ট চেষ্টা।

আজ যখন মঞ্চে নাম ডাকা হবে, তখন হয়তো কারও চোখ ভিজে উঠবে। হয়তো কোনও বাবা-মা দর্শকাসনে বসে নিঃশব্দে গর্বে বুক ভরিয়ে নেবেন। হয়তো কোনও ছাত্র নিজের শিক্ষকের নাম শুনে একটু সোজা হয়ে বসবে। এইসব মুহূর্তের জন্যই তো আয়োজন।

‘অনন্য’ শব্দটা আজ কোনও বিশেষণ নয়—এটা এক সম্পর্ক। একটা সময়ের সঙ্গে মানুষের, পরিশ্রমের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার, নীরবতার সঙ্গে সম্মানের সম্পর্ক। আমরা প্রতিদিন খবর বলি। আজ আমরা কৃতজ্ঞতা বলব।

কারণ সত্যিকারের আলো কখনও মঞ্চে তৈরি হয় না—তা তৈরি হয় মানুষের ভেতরে। আর সেই আলো একবার জ্বলে উঠলে, তা অনেক দূর পর্যন্ত পথ দেখায়। আজকের সন্ধ্যা সেই আলোর দিকেই মাথা নত করার।

