Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪, সেরার সেরা লড়াইয়ে কারা? রইল মেগা অ্যাওয়ার্ড শো-র খুঁটিনাটি...

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24
Bengali Movie-OTT-Tv Awards 2026: এই অনুষ্ঠানের নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর বিশেষত্ব। মোট ২৪টি বিভাগে দেওয়া হবে এই সম্মাননা। পুরস্কারের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে অবলম্বন করা হয়েছে অত্যন্ত স্বচ্ছ পদ্ধতি। কবে কখন দেখা যাবে এই অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর সেই পার্বণের তালিকায় এবার যুক্ত হলো বিনোদনের এক নতুন মাইলফলক। জি ২৪ ঘণ্টা এবং স্ট্রেটলাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদন সেরা ২৪'। এটি কেবল একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়, বরং বাংলার চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ওটিটি এবং ডিজিটাল দুনিয়ার সৃজনশীলতাকে কুর্নিশ জানানোর এক মহৎ মঞ্চ।
অ্যাওয়ার্ডের বিশেষত্ব
এই অনুষ্ঠানের নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর বিশেষত্ব। মোট ২৪টি বিভাগে দেওয়া হবে এই সম্মাননা। এর মধ্যে যেমন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গ্ল্যামার থাকবে, ঠিক তেমনই ক্যামেরার পেছনের কারিগর অর্থাৎ পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে একজন কিংবদন্তিকে প্রদান করা হবে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'।
স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়া
পুরস্কারের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে অবলম্বন করা হয়েছে অত্যন্ত স্বচ্ছ পদ্ধতি। প্রোডাকশন হাউস, চ্যানেল এবং মিউজিক লেবেলের পাঠানো মনোনয়নগুলো বিচার করেছেন একটি স্বাধীন ও গোপন জুরি বোর্ড। কোনো পক্ষপাতিত্ব নয়, বরং নিখাদ মেধার ভিত্তিতেই বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়েছে।
কবে ও কোথায় দেখবেন?
আগামী ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ কলকাতার 'দ্য ওয়েস্টিন রাজারহাট'-এ চাঁদের হাট বসতে চলেছে। তবে সাধারণ দর্শকরা এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানটি ছোট পর্দায় উপভোগ করতে পারবেন আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টায়, শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলে। এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ম্যানফোর্স কন্ডোমস্, লালবাবা রাইস, কেও কার্পিন, সানরাইজ মিট মশলা এবং হিরো গ্ল্যামার-এক্সের মতো নামী ব্র্যান্ডগুলি। সব মিলিয়ে, বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার এক অনন্য প্রয়াস এই 'বিনোদন সেরা ২৪'।
