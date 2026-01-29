Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: সৃজিত থেকে জিনিয়া, কমলেশ্বর থেকে নন্দিতা রায়- কে কোন বিভাগে সেরার পুরস্কার পেল?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: সৃজিত থেকে জিনিয়া, কমলেশ্বর থেকে নন্দিতা রায়- কে কোন বিভাগে সেরার পুরস্কার পেল?
Best Technicians Awards: 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' হোস্ট করছে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও মডেল-অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার 'রেড লেটার ডে' বাংলার বিনোদনে। আজ সব রাস্তা মিশেছে নিউটাউনে। জি ২৪ ঘণ্টা এবং স্ট্রেটলাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়ে গেল রাজসূয় যজ্ঞ। পর্দা উঠল মেগা অ্যাওয়ার্ড শো 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)-এর। নিছকই এটা আর পাঁচটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়, বরং বাংলার চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ওটিটি এবং ডিজিটাল দুনিয়ার সৃজনশীলতাকে কুর্নিশ জানানোর এক মেগা মঞ্চ।
'দ্য ওয়েস্টিন রাজারহাট' যেন আজ এক টুকরো টিনসেল টাউন। রঙিন রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক থেকে শুরু করে রেড কার্পেট হয়ে প্রতীকী রেট্রো ভিনটেজ প্রজেক্টর মডেল! নববধূর মতো সেজেছে 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪'। মোট ২৪টি বিভাগে দেওয়া হবে এই সম্মাননা। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গ্ল্যামারের সঙ্গেই মিশছেন ক্যামেরার পিছনের কারিগররা অর্থাৎ পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে এক কিংবদন্তিকেই দেওয়া হবে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'।
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' হোস্ট করছে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও মডেল-অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। রীতিমতো এদিন দুপুর থেকেই তাঁরা একেবারে রিহার্সাল সেরেছেন। তৈরি হয়েছেন মেগা শোয়ের জন্য়। সেরা সিনেমার সঙ্গেই সেরা অভিনেতা/অভিনেত্রী, সেরা পরিচালকের মনোনয়ন জমা পড়ে গিয়েছে। বেছে নেওয়া হবে সেরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের এবং নেটপ্রভাবীদেরও। বিনোদনের সেরাদেরই জি ২৪ ঘণ্টা কুর্নিশ জানাচ্ছে। একেবারে চাঁদের হাট বসছে...
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' চলচ্চিত্র, ওটিটি (OTT), টেলিভিশন, সঙ্গীত এবং ডিজিটাল কন্টেন্টের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যকে উদযাপন করে। যে সমস্ত অভিনেতা, চিত্রপরিচালক, সঙ্গীতশিল্পী এবং গল্পকারদের সৃজনশীল আবেগ ও উদ্ভাবনী ভাবনা সমকালীন বাংলা গল্প বলার ধরণকে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে, এই মঞ্চ তাঁদের সেই শ্রেষ্ঠত্বকেই সম্মানিত করে।
ওটিটি (OTT) - কারিগরি বিভাগ
সেরা চিত্রগ্রহণ (Cinematography): প্রসেনজিৎ কোলে — (গণশত্রু: সজল বারুই)
সেরা সম্পাদনা (Editing): সংলাপ ভৌমিক — (ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি: রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য)
সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: বাবলু সিংহ ও শিবাজি পাল — (অনুসন্ধান)
সেরা শব্দ পরিকল্পনা (Sound Design): আদিপ সিং মানকি — (ভোগ)
সেরা আবহ সঙ্গীত (Background Score): অমিত চট্টোপাধ্যায় — (গণশত্রু)
সেরা পোশাক পরিকল্পনা (Costume Design): সন্দীপ জয়সওয়াল — (পুরো পুরি একেন)
সেরা মেক-আপ: তন্ময় রায় — (গণশত্রু)
সেরা চিত্রনাট্য (Screenplay): কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও শুভদীপ গাঙ্গুলি — (ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি: রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য)
সেরা কাহিনী (Story): অভীক সরকার — (ভোগ)
সেরা পরিচালক (Director): সৃজিত মুখোপাধ্যায় — (ফেলুদা ফেরত: যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে)
সেরা সংলাপ (Dialogue): পদ্মনাভ দাশগুপ্ত — (পুরো পুরি একেন)
চলচ্চিত্র (Film) - কারিগরি বিভাগ
সেরা চিত্রগ্রহণ (Cinematography): রম্যদীপ সাহা — (সোনার কেল্লায় যকের ধন)
সেরা সম্পাদনা (Editing): সুজয় দত্ত রায় — (প্রজাপতি ২)
সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: শুভ্রজিৎ মিত্র — (দেবী চৌধুরানী)
সেরা শব্দ পরিকল্পনা (Sound Design): সম্রাট রায় — (মৃগয়া: দ্য হান্ট: ২০২৫)
সেরা সংলাপ (Dialogue): জিনিয়া সেন — (রক্তবীজ ২)
সেরা পোশাক পরিকল্পনা (Costume Designer): সাবর্ণী দাস — (লহ গৌরাঙ্গের নাম রে)
সেরা মেক-আপ: প্রয়াত বিক্রম গায়কওয়াড় — (ধূমকেতু)
সেরা অ্যাকশন পরিচালক: রাজেশ কান্নান — (রক্তবীজ ২)
সেরা কোরিওগ্রাফি: ডি শঙ্করিয়া ও বাবা যাদব — (রঘু ডাকাত)
সেরা চিত্রনাট্য (Screenplay): নন্দিতা রায় — (আমার বস)
সেরা কাহিনী (Story): চিরঞ্জীব বরদলৈ — (এই রাত তোমার আমার)
সেরা আবহ সঙ্গীত (Background Score): রথীজিৎ ভট্টাচার্য — (সোনার কেল্লায় যকের ধন)
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪'-এর এই জমকালো অনুষ্ঠানটি আজ, ২৯ জানুয়ারি (২০২৬) কলকাতার দ্য ওয়েস্টিন (রাজারহাট)-এ চিত্রায়িত হচ্ছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, বিকেল ৫টায় জি ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে।
আরও পড়ুন: Who is Koel Roy Arijit Singh's wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে?
আরও পড়ুন: Prasenjit Chatterjee: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে আবারও ইতিহাস! পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)