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দর্শকদের ভালবাসায় সেরার শিরোপা! 'অ্যাডগলি মা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ জি ২৪ ঘণ্টার বিপুল জয়জয়কার

দর্শকদের বিশ্বাসই আমাদের আসল জয়! সংবাদ ও বিনোদনে উদ্ভাবনী ভাবনার স্বীকৃতি হিসেবে 'Adgully MAA Awards 2026'-এ একাধিক ক্যাটাগরিতে সেরা নির্বাচিত হল জি ২৪ ঘণ্টা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 29, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:12 PM IST
দর্শকদের ভালবাসায় সেরার শিরোপা! 'অ্যাডগলি মা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ জি ২৪ ঘণ্টার বিপুল জয়জয়কার

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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