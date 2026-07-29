দর্শকদের ভালবাসায় সেরার শিরোপা! 'অ্যাডগলি মা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ জি ২৪ ঘণ্টার বিপুল জয়জয়কার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংবাদ ও বিনোদন জগতে নিরন্তর বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশনের পাশাপাশি দর্শকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আবার এক অনন্য কৃতিত্বের সম্মানে সম্মানিত বাংলার জনপ্রিয় চ্যানেল ‘জি ২৪ ঘণ্টা’ (Zee 24 Ghanta)। ডিজিটাল ও টেলিভিশন মাধ্যমে নিত্যনতুন ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে দর্শকমনে স্থান করে নেওয়ার ফল মিলল হাতেনাতে। খ্যাতনামা সংস্থা অ্যাডগলি আয়োজিত সম্মানজনক ‘অ্যাডগলি মা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’ (Adgully MAA Awards 2026)-এ বিপুল সাফল্য হাসিল করে নিল জি ২৪ ঘণ্টা।
"আপনার বিশ্বাসই আমাদের জয়"— এই মন্ত্রকে পাথেয় করে বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি দর্শকের আস্থা অর্জন করে এসেছে জি ২৪ ঘণ্টা। সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতার পাশাপাশি সংস্কৃতি, উৎসব ও সামাজিক উদ্যোগকে সুন্দরভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার স্বীকৃতি হিসেবেই এবার একাধিক বিভাগে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে জি ২৪ ঘণ্টা।
উৎসবে সেরা প্রচারের স্বীকৃতি:
বাঙালি এবং দুর্গাপুজো— দুইয়ের বন্ধন চিরন্তনী। বাঙালির সেরা উৎসব শারদোৎসবকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরতে জি ২৪ ঘণ্টা আয়োজন করেছিল ‘জি ২৪ ঘণ্টা শারদ অনন্য ও মহাপুজো’ (Zee 24 Ghanta Sharad Ananya & Mahapujo) ক্যাম্পেইন। পুজো পরিক্রমা, সেরা পুজোর সম্মাননা থেকে শুরু করে উৎসবের প্রতিটি মুহূর্ত দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। এই দারুণ উদ্যোগ ও ভাবনার স্বীকৃতিস্বরূপ জি ২৪ ঘণ্টা ঝুলিতে পুরে নিয়েছে ‘Best Festive / Seasonal TV Campaign’-এর সম্মান।
বিনোদন জগতের সেরা নতুন সূচনা:
খবরের পাশাপাশি দর্শককে বিনোদনের সঠিক খবরাখবর পৌঁছে দিতে জি ২৪ ঘণ্টার নতুন উদ্যোগ ছিল ‘বিনোদনে সেরা ২৪’ (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)। টলিউড গ্ল্যামার দুনিয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উদ্ভাবনী উপায়ে উপস্থাপন করা হয় এই নতুন অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি। মিডিয়া জগতে এই উদ্যোগটি অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। অ্যাডগলি মা অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ এটি জয় করে নিয়েছে ‘Best IP Launch of the Year’-এর শিরোপা।
দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সেরা সাফল্য:
সংবাদ মাধ্যমের মূল শক্তিই হল তার দর্শককুল। দর্শকদের খবরের সঙ্গে জুড়ে রাখতে ও তাঁদের প্রতিদিনের খবর দেখার অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে চালু করা হয়েছিল বিশেষ ক্যাম্পেইন— ‘২৪ ঘণ্টা দেখুন, প্রাইজ জিতুন’ (24 Ghanta Dekhun, Prize Jitun)। টেলিভিশনের পর্দা ও ডিজিটাল মাধ্যমের মেলবন্ধনে দর্শকরা এই প্রতিযোগিতায় বিপুল আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে এই ক্যাম্পেইনটি জিতে নিয়েছে ‘Best Viewer Engagement Campaign’ ক্যাটাগরির পুরস্কার।
অনুপ্রেরণামূলক সমাজভাবনার জয়:
সমাজে যে সমস্ত মানুষ নিজেদের অনন্য কাজ দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন বা প্রতিনিয়ত লড়াই করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, তাঁদের সম্মান জানাতে জি ২৪ ঘণ্টার জনপ্রিয় উদ্যোগ হল ‘অনন্য সম্মান’ (Zee 24 Ghanta Ananya Samman)। সমাজ পরিবর্তনে বিশেষ অবদান রাখা এই বিশেষ সম্মাননা অনুষ্ঠানটি মিডিয়া দুনিয়ায় দারুণ প্রশংসা পেয়েছে। এই বছর অ্যাডগলি মা অ্যাওয়ার্ডসে এটি সম্মানিত হয়েছে ‘Best Inspirational Recognition IP’ হিসেবে।
ভারতের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ নেটওয়ার্ক জি মিডিয়ার অংশ হিসেবে জি ২৪ ঘণ্টা বারবার প্রমাণ করেছে যে, নতুনত্ব এবং সত্যনিষ্ঠ পরিবেশনাই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। এই অভাবনীয় সাফল্যের পর চ্যানেল কর্তৃপক্ষের তরফে সমস্ত দর্শক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। দর্শকদের এই অবিচল ভালোবাসাই আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা জি ২৪ ঘণ্টার।
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