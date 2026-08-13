/জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির, নতুন অরিজিনাল! বিনোদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন, ZEE5-এর পর্দায় অনির্বাণ থেকে অঙ্কুশ-সৌরভরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালি দর্শকদের জন্য বিনোদনের এক বিরাট চমক নিয়ে এল জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ZEE5 বাংলা। ‘নতুন বাংলার, নতুন গল্প’-র থিমকে সামনে রেখে প্ল্যাটফর্ম তাদের নতুন কনটেন্ট স্লেট প্রকাশ করেছে। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির সিক্যুয়েল থেকে শুরু করে একদম নতুন অরিজিনাল সিরিজ, সিনেমা, লাইভ স্পোর্টস এবং অ্যানিমেশনের এক দুর্দান্ত সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে তারা। বুধবার, ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জি ফাইভ বাংলার স্লেট লঞ্চ অনুষ্ঠান। সেখানে বসেছিল চাঁদের হাট। অঙ্কুশ হাজরা, ঐন্দ্রিলা সেন, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, অঙ্গনা রায়, প্রমুখ এসেছিলেন। একই সঙ্গে প্রকাশ্যে আনা হল তাঁদের আগামী প্রজেক্টের তালিকা।
ফিরছে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নতুন সিজন
দর্শকদের ভালোবাসাকে মাথায় রেখে ZEE5 বাংলা নিয়ে আসছে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজগুলোর পরবর্তী সিজন, যেমন- লালবাজার ২: পরিচালনায় সায়ন ঘোষাল, অভিনয়ে অনির্বাণ ভট্টাচার্য। শ্বেতকালী ২: পরিচালনায় সানি ঘোষ রায়, অভিনয়ে ঐন্দ্রিলা সেন ও সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিকারপুর ২: পরিচালনায় নির্ঝর, অভিনয়ে অঙ্কুশ। কালীপটকা ২: অভিনয়ে স্বস্তিকা, শ্রুতি, শ্রেয়া ও হিমিকা, পরিচালনায় অভিরূপ ঘোষ। মহাপ্রলয়: ‘আবার প্রলয় ২’-এর সিক্যুয়েল, পরিচালনায় রাজ চক্রবর্তী এবং অভিনয়ে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।
নতুন অরিজিনাল সিরিজ ও সিনেমা
বাংলা ও দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রোডাকশন হাউসগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে একাধিক আকর্ষণীয় নতুন প্রজেক্ট আসছে, আলুর দোষ: অভিনয়ে সৌরভ দাস, সত্যম ভট্টাচার্য, সন্দীপ্তা; পরিচালনায় জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারকাঁটা: অভিনয়ে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার ও মেয়াং চ্যাং। প্রেম শটস: অভিনয়ে বনি সেনগুপ্ত, অঙ্গনা রায়, শ্রেয়া গুপ্ত; পরিচালনায় শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত। অস্থির: পরিচালনায় অরিজিৎ চক্রবর্তী। প্রিয় বন্ধু: পরিচালনায় নীল দত্ত ও অঞ্জন দত্ত। বখতিয়ারের স্বর্ণমুদ্রা, নারী চরিত্র বেজায় জটিল: অভিনয়ে অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা। নিব্বা নিব্বি: অভিনয়ে রিসভ বসু ও সৌরসেনী মৈত্র। এআই এবং অ্যানিমেটেড গল্পও থাকবে এবার দর্শকদের জন্য।
বাংলা ZEE5-এর বিজনেস হেড রুশা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলার প্রতিটি দারুণ গল্পের নিজস্ব আবেগ ও সাংস্কৃতিক শেকড় রয়েছে। লালবাজার বা শ্বেতকালীর মতো জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রত্যাবর্তন এবং আলোর দোষ বা তারকাঁটার মতো নতুন অরিজিনালগুলো আমাদের নতুন যাত্রার প্রতিফলন। এআই এবং অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমরা গল্প বলার ধরনকেও আরও উন্নত করছি।"
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