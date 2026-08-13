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জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির, নতুন অরিজিনাল! বিনোদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন, ZEE5-এর পর্দায় অনির্বাণ থেকে অঙ্কুশ-সৌরভরা

Zee 5 bangla slate launch: বাঙালি দর্শকদের জন্য বিনোদনের নতুন অধ্যায় শুরু করে একগুচ্ছ নতুন কনটেন্ট ও ফ্র্যাঞ্চাইজির ঘোষণা করল ZEE5 বাংলা। ‘লালবাজার ২’, ‘শ্বেতকালী ২’-এর মতো জনপ্রিয় সিক্যুয়েলের পাশাপাশি আসছে ‘আলুর দোষ’, ‘তারকাঁটা’-র মতো আকর্ষণীয় অরিজিনাল সিরিজ। এছাড়া এআই অ্যানিমেশন এবং ফিফা, বুন্দেসলিগার মতো লাইভ স্পোর্টসের হাত ধরে বিনোদনে আসছে বিশাল চমক।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:16 PM IST
জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির, নতুন অরিজিনাল! বিনোদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন, ZEE5-এর পর্দায় অনির্বাণ থেকে অঙ্কুশ-সৌরভরা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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