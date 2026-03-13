English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dance Bangla Dance Fame Roddur Health Update: ফুসফুসে জটিল সংক্রমণ ডান্স বাংলা ডান্সের রোদ্দুরের, '১৫ লক্ষ আর দরকার নেই, শুধু প্রয়োজন': আবেগঘন পোস্ট মায়ের

Roddur Health Update: ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর গত সিজনে ‘হল্লা পার্টি’-র খুদেদের দস্যিপনা ছিল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাদের খুনসুটি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। সেই দলেরই অন্যতম প্রতিভাবান সদস্য রোদ্দুরের এই অসুস্থতায় শোকস্তব্ধ ডান্স রিয়্যালিটি শোর কলাকুশলীরাও। বর্তমানে নেটপাড়া জুড়ে চলছে তার দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা। তার মাঝেই বড় আপডেট দিলেন রোদ্দুরের মা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 13, 2026, 02:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডান্স বাংলা ডান্সের (Dance Bangla Dance) মঞ্চে ‘হল্লাপার্টি’-র সেই দস্যিপনা আজও দর্শকদের চোখে ভাসে। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর আদরের সেই রোদ্দুর, যে একসময় মঞ্চ কাঁপিয়ে বেড়াত, গত কয়েকদিন ধরে সে লড়াই করছিল হাসপাতালের বিছানায়। ফুসফুসের মারাত্মক সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ছিল এই খুদে শিল্পী। তবে বর্তমানে টলিউড এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রার্থনায় রোদ্দুর এখন অনেকটাই সুস্থ।

আরও পড়ুন- Zubeen Garg Death Mystery: জুবিন গর্গের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নাকি ষড়যন্ত্র? এসআইটি তদন্তের মাঝেই মুখ খুললেন স্ত্রী

গত ৫ই মার্চ বুধবার মধ্যরাতে হঠাৎই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে রোদ্দুরের। শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় প্রথমে তাকে শিশুমঙ্গল হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে বাইপাস সংলগ্ন অ্যাপোলো হাসপাতালের আইসিইউ-তে (ICU) ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, রোদ্দুর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত এবং তার বাম দিকের ফুসফুসে জল ও পুঁজ জমে মারাত্মক সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল ছিল যে তার ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। তড়িঘড়ি শুক্রবার একটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার ফুসফুসে পাইপ বসিয়ে জমা জল বের করার ব্যবস্থা করা হয়।

রোদ্দুরের এই কঠিন সময়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছিলেন ‘মীরাক্কেল’ খ্যাত শুভদীপ ঘোষ এবং পরিচালক সৌরভ পালোধি। ১৫ লক্ষ টাকার বিপুল খরচের ধাক্কায় যখন রোদ্দুরের পরিবার দিশেহারা, তখন তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন অগুনতি মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে খুদে শিল্পীর অসুস্থতার খবর।

তবে রোদ্দুরের ভক্তদের জন্য স্বস্তির খবর শুনিয়েছেন তার মা মেঘা চ্যাটার্জী। তিনি জানান, গত ৯ই মার্চ রবিবার বিকেলে রোদ্দুরকে আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, আপাতত আর কোনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই; ওষুধ এবং ইনজেকশনের মাধ্যমেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

আরও পড়ুন- Maha Kumbh Fame Monalisa Bhosle: ধর্ম নয়, জয়ী ভালোবাসা: 'লাভ জিহাদ' বিতর্ক উড়িয়ে ফরমানের সঙ্গে সংসার বাঁধলেন কুম্ভ-খ্যাত মোনালিসা

সবচেয়ে বড় স্বস্তির বিষয় হল, চিকিৎসার খরচ নিয়ে যে ১৫ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, পরিস্থিতি এখন তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে। মেঘা চ্যাটার্জী জানিয়েছেন, প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মধ্যেই রোদ্দুরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, “আমাদের এখন আর কোনো আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার অনেক অনেক ভালোবাসা আর আশীর্বাদ।” টলিউড থেকে নেটপাড়া—সকলেই এখন অপেক্ষায়, কবে সেই প্রাণবন্ত হাসি নিয়ে ফের নাচের মঞ্চে ফিরবে ‘হল্লাপার্টি’-র প্রিয় রোদ্দুর।

 

