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'বাঘিনী'-'সতীপীঠ কালীঘাট' আসছে প্রাইম টাইমে! বদলে বিদায় নিচ্ছে কোন ধারাবাহিক?

Baghini and Satipith Kalighat: নতুন ধারাবাহিক ‘বাঘিনী’ ও ‘সতীপীঠ কালীঘাট’ আসছে। এই দুই নতুন মেগার সময় ঘোষণা হতেই টেলিপাড়ায় শুরু হয়েছে জল্পনা। নতুনদের জায়গা করে দিতে কি তবে আচমকাই পর্দা নামছে জনপ্রিয় কোনো ধারাবাহিকের? কার কপালে ঝুলছে বিদায়ের খাড়া? 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:18 PM IST
'বাঘিনী'-'সতীপীঠ কালীঘাট' আসছে প্রাইম টাইমে! বদলে বিদায় নিচ্ছে কোন ধারাবাহিক?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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