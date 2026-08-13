'বাঘিনী'-'সতীপীঠ কালীঘাট' আসছে প্রাইম টাইমে! বদলে বিদায় নিচ্ছে কোন ধারাবাহিক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধারাবাহিকে নিত্যনতুন চমক আনা এখন চ্যানেলগুলির কাছে নিয়মিত ব্যাপার, তা সে কনটেন্ট হোক বা স্লট। দর্শকদের ধরে রাখতে এবং টিআরপি রেসের লড়াইয়ে টিকে থাকতে জি বাংলা নিয়ে আসছে একগুচ্ছ নতুন বিনোদন। খুব শীঘ্রই চ্যানেলের পর্দায় এন্ট্রি নিতে চলেছে দুটি নতুন মেগা ধারাবাহিক- 'বাঘিনী' এবং 'সতীপীঠ কালীঘাট'। এই দুই নতুন শো-এর ঘোষণা হতেই দর্শকদের উন্মাদনা এখন তুঙ্গে।
কবে থেকে শুরু এবং কী সময়সূচি?
সূত্রের খবর, আগামী ২৪ অগাস্ট থেকে প্রতিদিন জি বাংলার পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই দুটি নতুন ধারাবাহিক। প্রাইম টাইমে বড়সড় বদল এনে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এই দুই মেগার জন্য বিশেষ স্লট বরাদ্দ করেছে। সুন্দরবনের ব্যাকগ্রাউন্ডে তৈরি এই গল্পে দেখা যাবে এক একা মায়ের অদম্য লড়াই ও সংগ্রামের কাহিনী বাঘিনী। ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগতা সম্পিতা প্রামাণিক। এই মেগাটি সম্প্রচারিত হবে প্রতিদিন রাত ৯:০০টায়। ঠিক এর পরেই অর্থাৎ প্রতিদিন রাত ৯:৩০টায় আসছে এই ঐতিহাসিক ও ভক্তিমূলক পটভূমির মেগা ধারাবাহিক সতীপীঠ কালীঘাট। এই সিরিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অভিজ্ঞ অভিনেতা অরিন্দম গাঙ্গুলি ও দেবাশিস মণ্ডলকে।
কোন মেগাটির কপাল পুড়ছে? টেলিপাড়ায় জল্পনা
সন্ধ্যা ও রাতের প্রাইম টাইমে পরপর দুটি নতুন ধারাবাহিক আসার অর্থ হলো, পুরনো কোনো না কোনো শো-কে তাদের স্লট হারাতে হবে বা একেবারে বিদায় নিতে হবে। এই দুটি নতুন মেগা আসার খবর সামনে আসতেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে যে, বর্তমানের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'কণে দেখা আলো'-র সফর হয়তো এবার শেষ হতে চলেছে। নতুন স্লট অ্যাডজাস্ট করার জন্যই কি তবে কোপ পড়তে চলেছে এই মেগার ওপর? যদিও চ্যানেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও চূড়ান্তভাবে কোনো মেগা বন্ধ হওয়ার অফিশিয়াল ঘোষণা করা হয়নি, তবে দর্শকদের মনে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। নতুন এই দুই ধারাবাহিক কি তবে জি বাংলার টিআরপি রেস বাড়িয়ে দিতে পারবে? নাকি পুরনো মেগার বিদায়ের কষ্ট ভুলিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে পারবে 'বাঘিনী' ও 'সতীপীঠ কালীঘাট'? উত্তর মিলবে আগামী সপ্তাহেই।
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