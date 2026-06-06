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  • /Zee Short Film Contest: ছোট ছবির হাত ধরেই সিনে-মায়ার স্বপ্নপূরণ: জি শর্ট ফিল্ম কনটেস্ট-এর সমাপ্তি মঞ্চে তারকার হাট, বিচারকের আসনে অনুরাগ থেকে সৃজিত

Zee Short Film Contest: ছোট ছবির হাত ধরেই সিনে-মায়ার স্বপ্নপূরণ: 'জি শর্ট ফিল্ম কনটেস্ট'-এর সমাপ্তি মঞ্চে তারকার হাট, বিচারকের আসনে অনুরাগ থেকে সৃজিত

Zee Short Film Contest Grand Finale:মুম্বইয়ের গ্র্যান্ড হায়াতে বসেছিল চাঁদের হাট। সফলভাবে সম্পন্ন হল প্রথম 'Zee Short Film Contest'-এর গ্র্যান্ড ফিনালে। অনুরাগ কাশ্যপ, সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে লিজো জোসে পেলিসেরি— তরুণ পরিচালকদের পিঠ চাপড়াতে হাজির ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির বিগ বসরা। ৫ লক্ষ টাকার পুরস্কারের পাশাপাশি মিলল 'জি স্টুডিওজ'-এর সাথে সিনেমা বানানোর সরাসরি টিকিট। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 06, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:29 PM IST
Zee Short Film Contest: ছোট ছবির হাত ধরেই সিনে-মায়ার স্বপ্নপূরণ: 'জি শর্ট ফিল্ম কনটেস্ট'-এর সমাপ্তি মঞ্চে তারকার হাট, বিচারকের আসনে অনুরাগ থেকে সৃজিত

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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ছোট ছবির হাত ধরেই সিনে-মায়ার স্বপ্নপূরণ: 'জি শর্ট ফিল্ম কনটেস্ট'-এ তারকার হাট
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