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দুনিয়া চেনে জিনাত নামে, কিন্তু আসল হিন্দু নাম কি? ৭৫ বছর পর সামনে আনলেন গোপন তথ্য

‘মা হিন্দু, বাবা মুসলিম, সৎ বাবা খ্রিষ্টান’, নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মুখ খুললেন জিনাত আমান। মায়ের দেওয়া হিন্দু নাম ‘ললিতেশ্বরী’! ধর্ম নিয়ে অকপট স্বীকারোক্তি বলিউড সুন্দরী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 19, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:35 PM IST
দুনিয়া চেনে জিনাত নামে, কিন্তু আসল হিন্দু নাম কি? ৭৫ বছর পর সামনে আনলেন গোপন তথ্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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