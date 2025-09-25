English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg’s funeral: 'অরুণই আমার মুখাগ্নি করবে...', জুবিনের এই 'উত্তরাধিকারী' আসলে কে?

Who is Arun Garg:  জুবিনের বোন পালমী বোরঠাকুর এবং পারিবারিক বন্ধু রাহুল গৌতম শর্মার সঙ্গে তিনিই জুবিনের চিতায় আগুন দিচ্ছিলেন। কে এই অরুণ গর্গ। সম্পর্কে কে হন জুবিনের? অরুণের জীবনকাহিনী শুনলে অবাক হবেন অনেকেই। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 25, 2025, 09:46 PM IST
Zubeen Garg’s funeral: 'অরুণই আমার মুখাগ্নি করবে...', জুবিনের এই 'উত্তরাধিকারী' আসলে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চোখের জলে যখন গোটা অসম (Assam) প্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের শেষকৃত্যে (Zubeen Garg’s funeral) প্রিয় গায়ককে বিদায় জানাচ্ছিল, তখন সবার নজর ছিল অরুণ গর্গের (Arun Garg) দিকে। জুবিনের বোন পালমী বোরঠাকুর এবং পারিবারিক বন্ধু রাহুল গৌতম শর্মার সঙ্গে তিনিই জুবিনের চিতায় আগুন দিচ্ছিলেন। অনেকেরই প্রশ্ন কে এই অরুণ?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Zubeen Garg's Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে জমাট রহস্য! গ্রেফতার মিউজিশিয়ান শেখর, গায়কের ম্যানেজারের বাড়িতেও পুলিস...

অরুণের জীবনকাহিনী শুনলে অবাক হবেন অনেকেই। অরুণ সাঁচানি নামে পরিচিত এই যুবক আসলে শিবসাগরের ডউলবাগান এলাকার চা উপজাতি সম্প্রদায়ের। ছোটবেলা থেকেই তিনি জুবিনকে আদর্শ হিসেবে মানতেন। ভাগ্য তাঁকে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসে, যেখানে তিনি কাহিলিপাড়ায় জুবিনের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন এবং তাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা শুধু বন্ধুত্বের চেয়েও অনেক বেশি।

বছরের পর বছর ধরে অরুণ জুবিন এবং তাঁর স্ত্রী গরিমা দু'জনেরই খুব কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন এবং পরিবারের একজন সদস্যের মতো তাঁদের মনে স্থান করে নেন। জুবিনের উদারতা এবং ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে, জুবিন তাঁকে নিজের পদবী দেন এবং অরুণ সাঁচানি থেকে তিনি অরুণ গর্গ হয়ে ওঠেন।

জুবিনের শেষকৃত্যে যখন অরুণ, পালমী এবং রাহুল গৌতম শর্মার সঙ্গে চিতার পাশে দাঁড়িয়ে মুখাগ্নি করলেন, তখন সেই সম্পর্কের মাহাত্ম্য আরও স্পষ্ট বোঝা গেল। তিনি কেবল একটি দায়িত্ব পালন করেননি, বরং জুবিনের জীবনের সারমর্ম—তাঁর মানুষের প্রতি সহানুভূতি, মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁংর চারপাশের মানুষের জীবনকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি—সবকিছুই অরুণের মধ্য়ে দিয়ে প্রকাশ পেল। অরুণের উপস্থিতি ছিল জুবিনের মানবিকতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ, যাঁর গান অসম এবং উত্তর-পূর্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

আরও পডুন- Zubeen Garg's Last Video: হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপনে বাঁচার চেষ্টা করছেন জুবিন! ভাইরাল শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো...

অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি এই চতুর্থ ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, জুবিন গার্গের জীবন তাঁর চারপাশের মানুষদের কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অরুণের গল্প জুবিনের বিশাল হৃদয়ের এক জীবন্ত প্রমাণ। তিনি একজন তরুণ ভক্তকে নিজের পরিবারে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁকে লালন-পালন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর শেষ বিদায়ের দায়িত্বটি তাকেই দিয়েছিলেন। অরুণ গর্গ, যিনি একসময় অরুণ সাঁচানি ছিলেন, এখন জুবিনের ভালোবাসা, দয়া এবং শৈল্পিক প্রতিভার সেই উত্তরাধিকার যা আগামী প্রজন্মের জন্য অসম এবং তাঁর বাইরের মানুষের হৃদয়ে চিরকাল অনুরণিত হবে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Zubeen Garg FuneralZubeen Garg Last RiteArun GargZubeen Garg Death ReasonZubeen Garg
পরবর্তী
খবর

Zubeen Garg's Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে জমাট রহস্য! গ্রেফতার মিউজিশিয়ান শেখর, গায়কের ম্যানেজারের বাড়িতেও পুলিস...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: ম্যাঞ্চেস্টারের পুজোয় ২০০০ মানুষের ভিড়! বিলেতেই কলকাতা...