Zubeen Garg Death Case: সত্যিই বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে জ়ুবিনকে? সিঙ্গাপুরের ১০ প্রত্যক্ষদর্শীকে সমন...

Zubeen Garg Death Probe: ইতোমধ্যেই এই মামলায় অভিযুক্ত গায়কের ব্যান্ড মেম্বার শেখর জ্যোতি গোস্বামী দাবি করেছেন যে জুবিনকে বিষ খাইয়েছিল তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা। এর আগে অসমের মোট ১১ জন প্রবাসী ভারতীয়কে (এনআরআই) নোটিস জারি করে ৬ অক্টোবরের মধ্যে অসম পুলিশের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল। তবে হাজিরা দিয়েছেন এক ব্যক্তি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 8, 2025, 05:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রমশই জমাট বাঁধছে জ়ুবিনের মৃত্যু (Zubeen Garg Death) রহস্য। ইতোমধ্যেই এই মামলায় অভিযুক্ত গায়কের ব্যান্ড মেম্বার শেখর জ্যোতি গোস্বামী দাবি করেছেন যে জুবিনকে বিষ খাইয়েছিল তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা। এবার এই ঘটনায় সিঙ্গাপুর নিবাসী অসম অ্যাসোসিয়েশন সিঙ্গাপুর (AAS)-এর সঙ্গে যুক্ত ১০ জন ব্যক্তিকে পুলিস নতুন করে সমন জারি করবে। তদন্তকারী সংস্থার বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে তাঁরা হাজিরা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন বুধবার।

এর আগে অসমের মোট ১১ জন প্রবাসী ভারতীয়কে (এনআরআই) নোটিস জারি করে ৬ অক্টোবরের মধ্যে অসম পুলিশের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনই এসে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করিয়েছেন, ওই কর্মকর্তা জানান। সিআইডি-র বিশেষ ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, "যারা এখনও আসেননি, আমরা তাদের সকলের কাছে নতুন করে সমন জারি করতে চলেছি। আইনি প্রক্রিয়া মেনেই আমরা এগিয়ে যাব।" তিনি আরও জানান, মোট ১১ জনের মধ্যে কেবল রূপকমল কলিতা মঙ্গলবার সিআইডি অফিসে এসেছিলেন এবং তাঁকে ইতোমধ্যেই ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৯ সেপ্টেম্বর জুবিন গার্গ সিঙ্গাপুরে সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় জলে ডুবে মারা যান। তিনি সেখানে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। অসম অ্যাসোসিয়েশন সিঙ্গাপুর-এর কয়েকজন কর্মকর্তা একটি ইয়ট বুক করেছিলেন এবং জুবিন যখন তথাকথিতভাবে ডুবে যান, তখন তাঁরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে এই ঘটনায় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের প্রধান আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, গায়কের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং তাঁর ব্যান্ডের দুই সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী ও অমৃত প্রভা মহন্তকে আটক করা হয়েছিল। তাঁরা বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে আছেন। এক য়কর্মকর্তা জানান, বুধবার জুবিনের খুড়তুতো ভাই এবং অসম পুলিশের ডিএসপি (DSP) সন্দীপন গার্গকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁকে সাত দিনের পুলিশি রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। সিঙ্গাপুরে তথাকথিত ডুবে যাওয়ার সময় তিনিও ওই ইয়টে উপস্থিত ছিলেন।

 

Tags:
Zubeen Garg Death CaseZubeen Garg Death ProbeZubeen Garg Death ControversyAssam
