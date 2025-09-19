Zubeen Garg: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই কাল হল! স্কুবা ডাইভিঙে নেমে মৃত বিখ্যাত গায়ক জুবিন গর্গ

Zubeen Garg: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই কাল হল! স্কুবা ডাইভিঙে নেমে মৃত বিখ্যাত গায়ক জুবিন গর্গ
Zubeen Gard death news: সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন অসম নিবাসী জনপ্রিয় এই গায়ক। বয়স হয়েছিল ৫২। অহমিয়া, বাংলা সঙ্গে বলিউডের বেশ কিছু সিনেমাতে গান গেয়েছেন জুবিন। গ্য়াংস্টার ছবির ইয়া আলি... গান গেয়ে গোটা দেশের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন গায়ক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনার পর ৫২ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে প্রখ্যাত অসমীয়া গায়ক জুবীন গর্গ মারা গেছেন। সিঙ্গাপুর পুলিস তাঁকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। সূত্রের খবর, সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করছিলেন জুবিন। সেই সময় আচমকাই দুর্ঘটনা ঘটে। সমুদ্র থেকে তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ICU তে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত প্রয়াত হন অসমের জনপ্রিয় শিল্পী। নর্থ ইস্ট ফেস্টিভালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন জুবিন। আজ, শুক্রবার সেখানে তাঁর পারফর্ম করার কথা ছিল। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। জুবিনের হঠাৎ এই মৃত্যুতে স্তম্ভিত সংগীত মহল। জুবিনের মৃত্যু নিঃসন্দেহে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করবে। ডাক্তাররা তাকে ICU ইউনিটে রেখেছিলেন এবং তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, কিন্তু তিনি সুস্থ হননি। হাসপাতাল এখন তার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। গর্গ নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন, যেখানে বুধবার তার পরিবেশনা করার কথা ছিল। নর্থ ইস্ট ট্যুরিজম গাইড তার মৃত্যুর খবর আসাম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে তার ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে শোকের মতো এসেছে, যাদের অনেকেই দুর্ঘটনার খবর প্রকাশের পর থেকেই তার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। শোনা যাচ্ছে, জ়ুবিনের খবর পেয়েই দ্রুত সিঙ্গাপুরে উড়ে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী।