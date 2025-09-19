English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Zubeen Garg Death: কাকতালীয় কিন্তু ভয়ংকর! ২৩ বছর আগে দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারান জু়বিনের সংগীতের 'অনুপ্রেরণা'...

Zubeen Garg's Sister Death: ২৩ বছর আগে একই গাড়িতে শো করতে যাচ্ছিলেন ৩ জন। কিছুটা যাওয়ার পরেই গাড়ি পরিবর্তন করেন জু়বিন। আর তারপরেই ঘটে ভয়ংকর দুর্ঘটনা, প্রাণ হারান জু়বিনের বোন ও বন্ধু। দু দশক পর দুর্ঘটনাই প্রাণ কাড়ল গায়কের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Sep 19, 2025, 08:03 PM IST
Zubeen Garg Death: কাকতালীয় কিন্তু ভয়ংকর! ২৩ বছর আগে দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারান জু়বিনের সংগীতের 'অনুপ্রেরণা'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছু কিছু ঘটনা, কাকতালীয় কিন্তু ভয়ংকর। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং (Scuba Diving) দুর্ঘটনায় জু়বিন গর্গের (Zubeen Garg Death) মৃত্যু ফিরিয়ে আনল তাঁর বোন জঙ্কি বোরঠাকুরের স্মৃতি। ২৩ বছর আগে তিনিও মারা গিয়েছিলেন গাড়ি দুর্ঘটনায়। ১৮ বছরের জঙ্কির মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন জু়বিন। এমনকী পরবর্তীতে সংগীত ও ব্যক্তিগত দুনিয়ায় জঙ্কিই ছিলেন জুবিনের অনুপ্রেরণা। 

সাংগীতিক পরিবারে জন্ম নেওয়া জঙ্কি এবং জুবিন তাঁর মা ইলি বোরঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সংগীতের দুনিয়ায় আসেন। তাঁদের মা একজন নৃত্যশিল্পী এবং কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। জুবিনের বোন অসমের সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় একজন অভিনেত্রী এবং গায়িকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং প্রায়শই মঞ্চ পরিবেশনায় জুবিনের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। একাধিক অহমিয়া টিভি সিরিয়ালে অভিনয়ও করেন তিনি। 'তুমি মোর মাট্টি মোর' ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তাও পান। 

আরও পড়ুন- Zubeen Garg Death Reason: ৫২-তে সব শেষ! কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? সামনে এল আসল কারণ...

২০০২ সালের ১২ জানুয়ারি, অসমের শোণিতপুর জেলার তেজপুরের কাছে, ভাইবোনরা যখন একটি স্টেজ শোতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে জঙ্কি এবং জুবিনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ২৯ বছর বয়সী জুবিন প্রথমে একই গাড়িতে ছিলেন কিন্তু দুর্ঘটনার কয়েক মিনিট আগে অন্য একটি গাড়িতে উঠেছিলেন। জুবিন বেঁচে গেলেও, শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

গুয়াহাটি থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার উত্তরে বালিপাড়ায় বৃষ্টিপাতের কারণে ধসে পড়া একটি হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছানোর পর জঙ্কিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। শোকে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল পরিবার। শোনা যায়, বিধ্বস্ত জুবিন তাঁর দুঃখ এবং যন্ত্রণাকে শিল্পে রূপান্তরিত করেন।

আরও পড়ুন- Priya Sachdev First Husband: ৩০০০০ কোটি নিয়ে করিশ্মার সঙ্গে বিবাদ! ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা প্রিয়াকে ডিভোর্স দেন প্রথম স্বামী, কেন ভেঙেছিল সেই বিয়ে?

মাত্র কয়েক মাস পরে, তিনি তাঁর বোনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে "শিশু" (শিশু) নামের মর্মস্পর্শী অ্যালবামটি প্রকাশ করেন। গানের সুরে মিলে মিশে যায় তাঁর আবেগ, তাঁর হারানোর যন্ত্রণা। জু়বিন বলেন, "ও আমার ছায়া, আমার সহ-গায়িকা," জুবিন পরে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, জঙ্কির মৃত্যু আমাকে অহমিয়া সংগীতের সঙ্গে জুড়েছিল। ভক্ত এবং সহকর্মীরা স্মরণ করেন যে কীভাবে এই ট্র্যাজেডি জু়বিনকে রূপান্তরিত করেছিল। একসময়ের তারকা শিল্পী আরও নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। 

প্রসঙ্গত, ২৩ বছর পর দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারালেন জু়বিন। সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে আচমকাই পড়ে যান সমুদ্রে। ইন্টারনাল আঘাতে জ্ঞান হারান গায়ক। জল থেকে উদ্ধার করে সিঙ্গাপুর পুলিস। তবে শেষরক্ষা হল না। ৫২ বছরেই চলে গেলেন গায়ক। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

