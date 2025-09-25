Zubeen Garg's Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে জমাট রহস্য! গ্রেফতার মিউজিশিয়ান শেখর, গায়কের ম্যানেজারের বাড়িতেও পুলিস...

Zubeen Garg's Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে জমাট রহস্য! গ্রেফতার মিউজিশিয়ান শেখর, গায়কের ম্যানেজারের বাড়িতেও পুলিস...
SIT Raids Singer Zubeen Garg's Manager home: কী কারণে জুবিনের আকস্মিক মৃত্যু হল, তদন্তকারীরা মৃত্যুর আাগের সেই ঘটনাগুলির ক্রম পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শেখর জ্য়োতি গোস্বামীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, এমনটাই খবর। এদিনই জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার গুয়াহাটির দাতালপাড়ার বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে SIT।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিংবদন্তি অহমিয়া সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের অকাল মৃত্যুর (Zubeen Garg's Death) তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছে সংগীতশিল্পী শেখর জ্যোতি গোস্বামীকে। জুবিনের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিতর্কিত ইয়ট ট্রিপের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শেখর জ্য়োতি গোস্বামীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, এমনটাই খবর। তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। পাশাপাশি এদিনই জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধান্ত শর্মার বাড়িতে হানা দেয় পুলিস।
সূত্রের দাবি যে তদন্ত একাধিক সূত্র ধরে এগোচ্ছে, কী কারণে জুবিনের আকস্মিক মৃত্যু হল, তদন্তকারীরা মৃত্যুর আাগের সেই ঘটনাগুলির ক্রম পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছেন। এদিকে, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্তও SIT-এর নজরে রয়েছেন। তিনি বর্তমানে বিমানবন্দরে রয়েছেন এবং সিআইডি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তার গ্রেফতার আসন্ন।
বৃহস্পতিবার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার গুয়াহাটির দাতালপাড়ার বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে। জানা গেছে, সিআইডি কর্মকর্তারা সকালে তিনতলা বাড়িটির সামনে পৌঁছান এবং প্রায় দুই ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করার পর তল্লাশি শুরু করেন। দলটি যখন শর্মার ফ্ল্যাটের কাছে পৌঁছায়, তখন তারা সেটি তালাবন্ধ দেখতে পায়। এরপর তালা ভেঙে দলটি তল্লাশি চালায়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এই তল্লাশি চালানো হয়, যেখানে সিদ্ধার্থ শর্মা এবং তাঁর পরিবার ২০১৯ সাল থেকে বসবাস করে আসছিলেন। তবে এদিন সেখানে কেউই উপস্থিত ছিলেন না।
এছাড়াও, সিঙ্গাপুর অসম অ্যাসোসিয়েশনের বেশ কয়েকজন সদস্যকে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন আটক করা হতে পারে। জানা যাচ্ছে একাধিক ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া হতে পারে। এর আগে, SIT কর্মকর্তারা তাদের তদন্তের অংশ হিসেবে মহন্তের বাসভবনে গিয়েছিলেন। তবে, অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
