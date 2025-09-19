Zubeen Garg last video: সিঙ্গাপুরে অকালমৃত জ়ুবিন গর্গের শেষ ভিডিয়ো, দেখে কাঁদলেন ফ্যানেরা!

Zubeen Garg last video: সিঙ্গাপুরে অকালমৃত জ়ুবিন গর্গের শেষ ভিডিয়ো, দেখে কাঁদলেন ফ্যানেরা!
প্রয়াত হওয়ার আগে জ়ুবিনের শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল তাঁর।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত হওয়ার আগে জ়ুবিনের শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল তাঁর।
অহমিয়া সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক জুবিন গর্গ ৫২ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে প্রয়াত হয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্কুবা ডাইভিং করার সময় একটি দুর্ঘটনার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াত হওয়ার আগে গায়কের শেষ ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োটিতে তিনি সিঙ্গাপুরের সানটেকে অনুষ্ঠিত হতে চলা চতুর্থ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন।
আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এই উৎসবে জুবিনের পারফর্ম করার কথা ছিল। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, 'সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা, আমি আপনাদের ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের সানটেকে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আসুন এবং ভারতের এই অসাধারণ অংশটি ঘুরে দেখুন, আমরা উন্নত মানের কৃষি ও কারুশিল্পের পণ্য, চা-এর অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ধরনের নৃত্য, ফ্যাশন শো এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রক ব্যান্ড ও র্যাপারদের নিয়ে একটি সান্ধ্যকালীন সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি (sic)।
তিনি আরও লিখেছিলেন, "সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আমি পুরো উৎসব জুড়েই থাকব এবং ২০ তারিখ সন্ধ্যায় আমার জনপ্রিয় হিন্দি, বাংলা এবং অসমীয়া গান পরিবেশন করব। আমি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এটি হবে শনিবার এবং রবিবার, এবং প্রবেশ বিনামূল্যে। সকলে আসুন এবং আমাদের সমর্থন করুন। চিয়ার্স! (sic)।"
তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় জুবিনের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন-
