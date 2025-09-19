English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Zubeen Garg last video: সিঙ্গাপুরে অকালমৃত জ়ুবিন গর্গের শেষ ভিডিয়ো, দেখে কাঁদলেন ফ্যানেরা!

 প্রয়াত হওয়ার আগে জ়ুবিনের শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল তাঁর। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 19, 2025, 09:34 PM IST
Zubeen Garg last video: সিঙ্গাপুরে অকালমৃত জ়ুবিন গর্গের শেষ ভিডিয়ো, দেখে কাঁদলেন ফ্যানেরা!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত হওয়ার আগে জ়ুবিনের শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল তাঁর। 

Add Zee News as a Preferred Source

অহমিয়া সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক জুবিন গর্গ ৫২ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে প্রয়াত হয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্কুবা ডাইভিং করার সময় একটি দুর্ঘটনার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রয়াত হওয়ার আগে গায়কের শেষ ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োটিতে তিনি সিঙ্গাপুরের সানটেকে অনুষ্ঠিত হতে চলা চতুর্থ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন।

আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এই উৎসবে জুবিনের পারফর্ম করার কথা ছিল। ভিডিয়োটির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, 'সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা, আমি আপনাদের ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের সানটেকে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আসুন এবং ভারতের এই অসাধারণ অংশটি ঘুরে দেখুন, আমরা উন্নত মানের কৃষি ও কারুশিল্পের পণ্য, চা-এর অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ধরনের নৃত্য, ফ্যাশন শো এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রক ব্যান্ড ও র‍্যাপারদের নিয়ে একটি সান্ধ্যকালীন সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছি (sic)।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zubeen Garg (@zubeen.garg)

তিনি আরও লিখেছিলেন, "সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আমি পুরো উৎসব জুড়েই থাকব এবং ২০ তারিখ সন্ধ্যায় আমার জনপ্রিয় হিন্দি, বাংলা এবং অসমীয়া গান পরিবেশন করব। আমি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এটি হবে শনিবার এবং রবিবার, এবং প্রবেশ বিনামূল্যে। সকলে আসুন এবং আমাদের সমর্থন করুন। চিয়ার্স! (sic)।"

তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় জুবিনের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন-

 

আরও পড়ুন: Zubeen Garg-Bollywood's finest singer: 'আমার মাথা, মন ভালো নেই... একটু সময় দরকার মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য...' কেন লিখেছিলেন ৪০টি ভাষায় গান গাওয়া প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন?

আরও পড়ুন: Zubeen Garg: অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই কাল হল! স্কুবা ডাইভিঙে নেমে মৃত বিখ্যাত গায়ক জুবিন গর্গ

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Zubeen Garg last videoZubeen Garg InstagramDeath ReasonZubeen GargZubeen Garg SongsZubeen Garg HitsZubeen Garg deathZubeen Garg DiesZubeen Garg Passed AwayZubeen Garg FilmsAssamese SingerYa Ali singerNorth East FestivalZubeen Garg Died in Scuba Diving
পরবর্তী
খবর

Zubeen Garg Death: কাকতালীয় কিন্তু ভয়ংকর! ২৩ বছর আগে দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারান জু়বিনের সংগীতের 'অনুপ্রেরণা'...
.

পরবর্তী খবর

Masood Azhar Behind Parliament Attack, 26/11: মাসুদই দিল্লি-মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড, পাক...