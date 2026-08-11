টানা ৫ বছর পুকুরে ডুবেই খাওয়া-ঘুম! উঠলেই গায়ে জ্বালাপোড়া! কেন? জলের ছোঁয়ায় 'অতি বিরল' সব রোগ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাড়িঘর ছেড়ে দিনরাত পুকুরে ডুবে! গত ৫ বছর ধরে এইভাবেই পুকুরে ডুবে দিন কাটছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার কিশোর ১৬ বছরের ইকবালের। দিনের পর দিন জলে ডুবে থাকে ইকবাল। কারণ, জল থেকে ডাঙায় উঠলেই নাকি তার শরীরে জ্বালা শুরু হয়।
স্থানীয়রা বলছেন, টানা ৪ থেকে ৭ দিন পুকুরের জলে ডুবে বা ভেসে থাকে ইকবাল। সেইভাবেই চলে তার খাওয়া-দাওয়া। জলে ডুবে থেকেই বিস্কুট-চিপস খেয়ে চলে ইকবাল। এমনকি জলেই ঘুমায় ইকবাল! ইকবালের দাবি, জল থেকে উঠলেই তার শরীর অসহ্য জ্বালা করে। জলে থাকলেই সে শান্তি পায়। এদিকে দীর্ঘদিন জলে থাকার ফলে তার হাত- পায়ের চামড়া সাদা হয়ে গিয়েছে। সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ইকবাল।
কী রোগ ইকবালের?
ইকবালও বলছে, আবার স্থানীয়দেরও ধারণা জল থেকে উঠলেই তার উপর কোনও 'অদৃশ্য শক্তি' ভর করে। চিকিৎসকরা বলছেন, এটি একটি মানসিক সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ইকবালের কাউন্সেলিং দরকার। সঠিক চিকিৎসা দরকার। কিন্তু দরিদ্র ঘরে কে করাবে চিকিৎসা! টাকার অভাবই যেখানে নিত্যসঙ্গী, চিকিৎসা যেন সেখানে অলীক কল্পনামাত্র। তাই প্রশাসনের সাহায্যপ্রার্থী পরিবার। প্রসঙ্গত, চিকিৎসা বিজ্ঞানে জলও একটি 'অ্যালার্জেন'। তাই জল থেকেই হতে পারে নানারকম সমস্যা।
অ্যাকুয়াজেনিক প্রুরিটাস
জল থেকে ওঠার পর সারা শরীরে জ্বালা হওয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় অ্যাকুয়াজেনিক প্রুরিটাস। খুবই বিরল একটি সমস্যা এটি। জলে ভেজার পর ত্বকে কোনও লালচে দাগ বা ফুসকুড়ি থাকে না। কিন্তু কোনও ফুসকুড়ি ছাড়াই তীব্র চুলকানি হতে থাকে। জ্বালা ভাব অনভূত হয়। এর কারণ মূলত ত্বকের স্নায়ুর অতি সংবেদনশীল হওয়া। যা কিনা জলের সংস্পর্শে এলেই অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়া পলিভেস্টিমিয়া ভেরা বা রক্তের কোনও সমস্যা থাকলেও এমনটা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।
অ্যাকুয়াজেনিক আর্টিকারিয়া
এই অ্যাকুয়াজেনিক প্রুরিটাস আবার অ্যাকুয়াজেনিক আর্টিকারিয়ার থেকে আলাদা। অ্যাকুয়াজেনিক আর্টিকারিয়ার ক্ষেত্রে জল মনে হবে যেন অ্যাসিড! গায়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়লে, সেখানেই দগদগে ঘা হয়ে যেতে পারে। শরীরের যেখানে যেখানে জল লাগবে, সেখানেই লাল লাল দাগ, র্যাশ হয়ে যাবে নিমেষে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা, সঙ্গে অস্বস্তি। জল ছুঁলেই ফোস্কা পড়ে যাবে গায়ে। এমনকি জল খেলেও গলাতেও সমস্যা হবে। এটিও অত্যন্ত বিরল।
पैसे की मजबूरी इंसान को ना जीने देती है ना मरने देती है।— मनीष मिश्रा (@Sanatnimaneesh) August 10, 2026
नाम - इकबाल शेख
उम्र - 16 वर्ष
पता - पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले है।
इकबाल पिछले 5 वर्ष से ज़्यादा तर पानी में रहते है, क्योंकि उनको चर्म रोग ही बीमारी है पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा… pic.twitter.com/AMKInKGHuq
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