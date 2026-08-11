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টানা ৫ বছর পুকুরে ডুবেই খাওয়া-ঘুম! উঠলেই গায়ে জ্বালাপোড়া! কেন? জলের ছোঁয়ায় 'অতি বিরল' সব রোগ...

বাড়িঘর ছেড়ে দিনরাত পুকুরে ডুবে! গত ৫ বছর ধরে এইভাবেই পুকুরে ডুবে দিন কাটছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার কিশোর ১৬ বছরের ইকবালের। দিনের পর দিন জলে ডুবে থাকে ইকবাল। কারণ, জল থেকে ডাঙায় উঠলেই নাকি তার শরীরে জ্বালা শুরু হয়।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 11, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:38 PM IST
টানা ৫ বছর পুকুরে ডুবেই খাওয়া-ঘুম! উঠলেই গায়ে জ্বালাপোড়া! কেন? জলের ছোঁয়ায় 'অতি বিরল' সব রোগ...
Image Credit: ইকবাল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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