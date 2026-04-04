World Health Day 2026: রোজ মাত্র ২০ মিনিট যোগব্যায়াম করলে ঘুম থেকে রোগ প্রতিরোধ, সব সমস্যার সমাধান হতে পারে?

Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
World Health Day 2026: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যোগব্যায়াম শুধু ব্যায়াম নয়, এটা একটা জীবনধারা। ঘুম কম হচ্ছে? মেজাজ খিটখিটে? শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে? উত্তর লুকিয়ে আছে একটাই জায়গায়। জীবনযাপনে সামান্য একটু পরিবর্তন, আপনার ব্যস্ত শিডিউল থেকে একটু সময় চুরি করে নেওয়ার প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 4, 2026, 01:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি বছর ৭ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার থিম হল, 'Together for Health: Stand with Science'। আর এই থিমের সঙ্গে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে একটি পুরনো ভারতীয় অভ্যাসের নতুন বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি। যোগব্যায়াম।

শহরের ব্যস্ত মানুষ রাতে ঘুমাতে পারছেন না। সকালে উঠে ক্লান্ত। সারাদিন স্ট্রেস। হরমোনের ভারসাম্য নেই। এই সমস্যাগুলো এখন আর বিরল নয়, বরং ঘরে ঘরে। আর ঠিক এখানেই যোগব্যায়ামের কথা উঠে আসছে বারবার।

স্বাস্থ্য ও ওয়েলনেস বিশেষজ্ঞ ডা. শরতেন্দু মিশ্র বলছেন, ঘুমের সমস্যার পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আছে মানসিক চাপ আর স্ক্রিনের অতিরিক্ত ব্যবহার। যোগব্যায়াম এই দুটোকেই সামলায়। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ধ্যান শরীরের স্ট্রেস হরমোনকে নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘুমানোর আগে নিয়মিত যোগব্যায়াম করলে রাতে বারবার জেগে ওঠার প্রবণতা কমে।

শুধু ঘুম নয়। মানসিক স্বাস্থ্যেও এর প্রভাব স্পষ্ট। উদ্বেগ, হতাশা, বিষণ্ণতা, এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগব্যায়াম এখন বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত। মাথাকে শান্ত রাখে, মনোযোগ বাড়ায়।

হরমোনের বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শরীরের হরমোনগুলো আসলে এক ধরনের বার্তাবাহক। মানসিক চাপে পড়লে এই বার্তাবাহকরা বিপথে যায়। যোগব্যায়াম সেই ভারসাম্য ফেরায়। ঘুম ভালো হলে হরমোনও স্বাভাবিক থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথায় আসা যাক। শরীরের এই 'ঢাল' যত মজবুত, অসুখ তত কম ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে। যোগব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ায়, ঘুম ও মানসিক শান্তির মাধ্যমে এই প্রতিরোধব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

ডা. মিশ্র পরিষ্কার করে বলছেন, রোজ ২০ থেকে ৩০ মিনিট যথেষ্ট। সকালে সামান্য স্ট্রেচিং, ঘুমানোর আগে গভীর শ্বাসের অভ্যাস, কিংবা মাঝে দশ মিনিটের ধ্যান। এটুকু দিয়েই শুরু করা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস আমাদের প্রতিবার মনে করিয়ে দেয়, সুস্বাস্থ্য মানে কেবল রোগ না থাকা নয়। সেটা হলো শরীর ও মনকে ভালো রাখার সচেতন চেষ্টা। আর সেই চেষ্টার সবচেয়ে সহজ, সস্তা এবং বিজ্ঞানসম্মত হাতিয়ারটির নাম যোগব্যায়াম।

দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনটি সাধারণ তথ্য ও সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এটি কোনো চিকিৎসা পরামর্শের বিকল্প নয়। যেকোনো স্বাস্থ্যসমস্যায় অবশ্যই যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

