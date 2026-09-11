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২৬-র যুবকের জরায়ু! পেটের মধ্যে জোড়া অণ্ডকোষও! বাবা হওয়ার পরীক্ষা করতেই রিপোর্ট দেখে তাজ্জব ডাক্তাররা

Persistent Mullerian Duct Syndrome:  এক অত্যন্ত বিরল জন্মগত শারীরিক অবস্থান। চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথিতে এখনও পর্যন্ত এই রোগের ৩০০টিরও কম উল্লেখ রয়েছে! আর এবার ২৬ বছরের যুবকের শরীরে জরায়ু! পেটের মধ্যে জোড়া অণ্ডকোষও! 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 11, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:34 PM IST
২৬-র যুবকের জরায়ু! পেটের মধ্যে জোড়া অণ্ডকোষও! বাবা হওয়ার পরীক্ষা করতেই রিপোর্ট দেখে তাজ্জব ডাক্তাররা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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