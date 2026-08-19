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আরও এক 'ইকবাল'! ২৭৫ কেজির কিশোরকে হাসপাতালে আনতে হল ম্যাটাডোর ভ্যানে করে, তারপর যা হয়

275 kg Teen: সাধারণ কোনও চারচাকার গাড়িতেই ওই কিশোরকে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। হাসপাতালে ভর্তি করার সময় ওই কিশোর তীব্র শ্বাসকষ্ট ছিল। মারাত্মক 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া' দেখা দিয়েছিল তার। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:28 PM IST
আরও এক 'ইকবাল'! ২৭৫ কেজির কিশোরকে হাসপাতালে আনতে হল ম্যাটাডোর ভ্যানে করে, তারপর যা হয়
Image Credit: ২৭৫ কেজির দিল্লির কিশোর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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