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নানা পাটেকরকে বাঁচিয়ে তুলতে একটানা ৪৫ মিনিট CPR দেওয়া হয়: এই CPR কী? কখন দেওয়া হয়? হার্ট অ্যাটাক হলে বাড়িতেই কী ভাবে দেবেন CPR? কতক্ষণ দেওয়া উচিৎ?

Nana Patekar was given to 45 mnts CPR, What is CPR therapy all about: চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধারণ নির্দেশিকা অনুযায়ী, হাসপাতাল বা চিকিৎসকের বাইরে সাধারণ ক্ষেত্রে যতক্ষণ না পর্যন্ত জরুরি অ্যাম্বুল্যান্স বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী আসছেন, ততক্ষণ সিপিআর বন্ধ করা উচিত নয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 08, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 11:05 AM IST
নানা পাটেকরকে বাঁচিয়ে তুলতে একটানা ৪৫ মিনিট CPR দেওয়া হয়: এই CPR কী? কখন দেওয়া হয়? হার্ট অ্যাটাক হলে বাড়িতেই কী ভাবে দেবেন CPR? কতক্ষণ দেওয়া উচিৎ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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