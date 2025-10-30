Liver Disease: হাতের মেহেন্দি থেকে সারবে লিভারের সমস্যা? সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...
Henna Leaf Benefits: ওসাকা মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় জানা গেছে মেহেন্দির সক্রিয় উপাদান লসোন সারিয়ে তুলতে পারে লিভারে তৈরি হয় দাগ বা ফাইব্রোসিসকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেহেন্দি গাছের রঙিন পাতায় লুকিয়ে আছে চিকিৎসার সম্ভাবনা। জাপানের ওসাকা মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় জানা গেছে মেহেন্দির সক্রিয় উপাদান লসোন (lawsone) ক্ষতিগ্রস্ত লিভারকে সারিয়ে তুলতে পারে।
টক্সিন, ভাইরাস বা অ্যালকোহলে লিভারে তৈরি হয় দাগ বা ফাইব্রোসিস। এর মূল কারণ হেপাটিক স্টেলেট সেলস (HSCs)। এই কোষগুলি সক্রিয় হয়ে অতিরিক্ত কোলাজেন তৈরি করে। যার ফলে লিভার শক্ত ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।
তাই বিজ্ঞানীরা খুঁজছিলেন প্রাকৃতিক বিকল্প উপাদান। এই অনুসন্ধানেই মেহেন্দি পাতার লসোন সামনে আসে। যা কেবল রঙ নয়, হতে পারে আরোগ্যের রাসায়নিক! এটি লিভারে জমে থাকা কোলাজেন প্রোটিন কমাতেও সাহায্য করতে পারে যা আসলে ফাইব্রোসিসের মূল কারণ।
গবেষকরা প্রায় ১,৮৮০টি রাসায়নিক যৌগ পরীক্ষা করে দেখেন কোনটি লিভারের দাগ তৈরিতে যুক্ত COL1A2 জিনের কার্যকলাপ কমাতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর এবং নিরাপদ প্রমাণিত হয় হেনা পাতার লসোন।
মানুষ ও ইঁদুরের লিভার কোষে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, লসোন দাগ সৃষ্টিকারী প্রোটিন যেমন αSMA, HSP47 ও TIMP1 এর মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং একইসঙ্গে CYGB নামের সুরক্ষাকারী প্রোটিন বাড়িয়ে তোলে। ফলে কোষের ক্ষতি কম হয়, এবং লিভারের টিস্যু অনেক বেশি সুস্থ থাকে।
গবেষকরা জানান, 'লসন মূলত কাজ করে YAP প্রোটিনকে দমন করে, যা লিভার ফাইব্রোসিস বাড়ায়। একইসঙ্গে এটি CYGB প্রোটিনকে সক্রিয় করে, যা লিভার কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।'
তবে গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা এখনো রয়ে গেছে। এই পরীক্ষা এখন পর্যন্ত মূলত কোষ এবং প্রাণীর ওপর সীমাবদ্ধ। মানুষের ক্ষেত্রে এটি কতটা নিরাপদ এবং কী মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত, তা নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। লিভার কোষে নির্দিষ্টভাবে ওষুধ পৌঁছানোই এখন চ্যালেঞ্জ।
প্রফেসর তসুতোমু মাতসুবারা জানান, 'আমরা এমন ওষুধ সরবরাহ তৈরি করছি যা সরাসরি HSCs - এ ওষুধ পৌঁছাবে।' লসোন যদি সফল হয়, তবে এটি বদলে দিতে পারে ফাইব্রোসিস চিকিৎসা।
